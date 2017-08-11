Бинбанк и ЮниКредит Банк объединили сети банкоматов на прием карт «Мир»

Теперь клиенты Бинбанка и ЮниКредит Банка могут снимать наличные по картам «Мир» в объединенной сети банкоматов без взимания дополнительной комиссии. При этом дополнительных ограничений по сумме снятия в банкоматах Бинбанка нет, в устройствах ЮниКредит Банка предусмотрено ограничение на единовременное снятие в размере 150 тыс. рублей.

Держателям карт Бинбанка доступна сеть банкоматов и терминалов, насчитывающая на сегодня порядка 15,5 тыс. устройств самообслуживания по всей стране (с учетом банкоматов банков-партнеров), из них 5,8 тыс. устройств на данный момент принимают карты «Мир».