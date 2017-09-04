Бинбанк выпустил карты «Юниор» школьникам в Ростове-на-Дону

1500 учеников общеобразовательной школы № 115 в рамках кампусного проекта получат карты «Юниор» и еще для более 1 000 родителей будут выпущены дебетовые карты, а 140 преподавателей станут клиентами Бинбанка в рамках зарплатного проекта. Данная инициатива приурочена к началу учебного года и открытию нового образовательного учреждения, которое стало крупнейшим объектом образования на Юге России. Помимо привычных классов, мастерских, актового зала, здесь будет ещё и 25 метровый бассейн на 4 дорожки, настоящее футбольное поле, тренажерный зал, а также площадки для баскетбола и волейбола.

Проект по выпуску карт «Юниор» в Ростове-на-Дону организован Бинбанком совместно с международной платежной системой Mastercard. До конца 2017 года карты будут выпущены ученикам ещё 4 школ южной столицы.

С помощью банковской карты «Юниор» дети на практике имеют возможность познакомиться с современным банковским сервисом, а также получить навык сбережения денежных средств, благодаря начислению дохода на остаток. Кроме того карта поддерживает технологию бесконтактной оплаты и одновременно становится пропуском для детей в школу. Платить за питание в школьной столовой с помощью карты намного удобнее, поскольку ребенок не потеряет деньги, и никто кроме него не сможет ими воспользоваться.

Карты «Юниор» выпускаются бесплатно для детей в возрасте от 6 до 17 лет с ярким красочным дизайном с изображениями героев комиксов. Картой можно расплачиваться не только в школе, но и в любых торговых точках в России и за рубежом, совершать операции в банкоматах и платежных терминалах. Родители получают возможность контролировать все операции ребенка: информация о проведенных транзакциях приходит в виде СМС. Пополнять карту ребенка очень просто – через интернет-банк, банкомат или платежный терминал. Кроме того, родитель может устанавливать лимиты по расходованию ребенком средств.

С 2012 года Бинбанк выпустил свыше 120 тысяч карт «Юниор» для российских школьников. Кампусные проекты в российских школах носят социально-просветительский характер и нацелены на знакомство детей и взрослых с банковскими продуктами, а также на повышение финансовой грамотности через приобщение к практическим финансовым инструментам.