Бинбанк запустил собственную программу рефинансирования ипотеки

Рефинансировать ипотечный кредит в Бинбанке теперь можно по ставке 9,3 — 9,5% годовых.



Данные ставки действуют, если заемщик оформляет полное страхование: квартиры, жизни и риска утраты прав собственности (титульное страхование). Если заемщик страхует только квартиру, ставка по кредиту увеличивается на 3 процентных пункта.



Кредит выдается на полное погашение ипотеки в другом банке, также заемщику может быть одобрена дополнительная сумма, которую можно потратить в том числе на ремонт квартиры.



Максимальная сумма кредита для Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 20 млн рублей, для других регионов – 10 млн рублей, но не более 80% от стоимости недвижимости. Максимальный срок — 30 лет.