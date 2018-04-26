Совет директоров Бинбанка утвердил бизнес-план на 2018 год

Согласно бизнес-плану, утвержденному советом директоров 25 апреля, финансовый результат Бинбанка по МСФО за 2018 год будет положительным. Банк планирует существенно увеличить объем кредитования клиентов, придерживаясь приемлемого уровня риска, повысить эффективность управления затратами и снизить стоимость фондирования.



Бинбанк будет наращивать кредитный портфель по всем ключевым направлениям, предоставляя финансирование крупным высококлассным заемщикам из ключевых секторов экономики, малому и среднему бизнесу, частным клиентам. В розничном сегменте банк планирует активно развивать ипотеку, потребительские кредиты и кредитные карты.



Бизнес-план предполагает, что рост корпоративного кредитного портфеля Бинбанка в 2018 году превысит 60%, а розничный кредитный портфель увеличится более чем на 40% по сравнению с показателями на начало года.



Банк продолжит активно развивать направления бизнеса, приносящие комиссионный доход. В числе указанных направлений карточные транзакции, развитие электронной коммерции, предоставление гарантий крупным предприятиям и представителям МСБ. Общий объем гарантий, которые Бинбанк планирует выдать в 2018 году своим клиентам, должен превысить 70 млрд рублей.