Объединенный Центр поддержки клиентов ГК «Связной» и Связного Банка признан лучшим проектом по созданию нового call-центра

22 марта 2011 года состоялась церемония вручения премии «Хрустальная гарнитура – 2011», которая учреждена сообществом Call Center Guru и с 2005 года вручается профессионалам индустрии контактных центров, а также самым заметным проектам из этой отрасли. Объединенный Центр поддержки клиентов ГК «Связной» и Связного Банка стал победителем премии «Хрустальная гарнитура – 2011» в номинации «Лучший проект открытия нового сайта, создания нового call-центра».



Члены жюри премии «Хрустальная гарнитура – 2011» оценивали номинантов по нескольким параметрам: срокам реализации проекта по построению call-центра, количеству созданных рабочих мест, принципам подбора персонала, использованию технических и эргономических решений в новом проекте и стратегии его развития на ближайшее время. По сумме этих параметров объединенный Центр поддержки клиентов ГК «Связной» и Связного Банка и был признан лучшим проектом по созданию call-центра.



Центр поддержки клиентов также занял первое место в номинациях: «Лучшая стратегия по улучшению, программа модернизации» («Связной» — Операторский интерфейс) и «Тренер года» (Татьяна Нечепуренко). Евгения Незимова из Центра поддержки клиентов Связного Банка получила высокое одобрение жюри в номинации «Оператор/консультант года».



Объединенный Центр поддержки клиентов ГК «Связной» и Связного Банка общей площадью 4500 квадратных метров открылся в Воронеже в декабре 2010 года. ЦПК рассчитан на 840 станций операторов, что с учетом посменной работы создает свыше 2400 рабочих мест. В нем работают операторы служб поддержки розничной сети «Связной», программы «Связной-Клуб» и Связного Банка. В день специалисты Центра поддержки клиентов принимают более 100 000 звонков. Объединенный ЦПК представляет собой многофункциональный комплекс, оснащенный самым современным оборудованием и программным обеспечением. Работы по проектированию и строительству объединенного Центра поддержки осуществляла компания Oberon - один из лидеров российского рынка системной интеграции.



«Победа в конкурсе «Хрустальная гарнитура – 2011» — это важное событие для нашей компании. Новый объединенный call-центр в Воронеже функционирует всего 3 месяца — с декабря 2011. Однако мы уверены, что и в дальнейшем наш центр поддержки клиентов будет среди лидеров», — комментирует Денис Людковский, генеральный директор ГК «Связной».



Председатель правления Связного Банка Сергей Радченков отмечает: «Для инфраструктуры современного банка наличие центра поддержки, в котором можно быстро и оперативно получить интересующую клиента информацию – это обязательная составляющая. Создавая наш Центр поддержки клиентов в Воронеже, мы позаботились о том, чтобы его технический комплекс работал без сбоев, а количество операторов было таким, чтобы клиентам не приходилось ждать ответа. Наш Центр поддержки действительно является одним из самых современных и высокотехнологичных проектов на рынке, и решение жюри престижного конкурса это подтверждает».



