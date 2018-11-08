Москва, Россия — 8 ноября 2018 г.
Тинькофф Мобайл начал работу еще в 7 регионах России. Услуги мобильного оператора теперь доступны в Костромской, Самарской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Томской областях и в Республике Мордовия.
Тинькофф Мобайл предлагает абонентам простой и удобный тарифный конструктор, позволяющий собрать оптимальный набор услуг. Жителям этих регионов доступны для подключения следующие опции:
Звонки: 0 минут - 0 рублей, 200 минут - 99 рублей, 400 минут - 159 рублей, 600 минут - 259 рублей, 1 200 минут - 349 рублей, безлимит - 999 рублей.
Интернет: 0 ГБ - 0 рублей, 4 ГБ - 99 рублей, 8 ГБ - 159 рублей, 15 ГБ - 199 рублей, 20 ГБ - 399 рублей, безлимит - 999 рублей.
Клиенты Тинькофф Мобайла также могут подключить тематические сервисы — «Мессенджеры» (39 руб.), «Музыка» (59 руб.), «Социальные сети» (59 руб.) и «Видео» (159 руб.). В каждый из них входит сразу несколько популярных приложений с безлимитным интернет-трафиком. Тематическими сервисами можно пользоваться и с нулевым пакетом гигабайтов. Но при подключении пакета в 20 ГБ трафика каждый из безлимитных сервисов обойдется клиенту всего в 1 рубль.
Подключиться к Тинькофф Мобайлу можно на сайте или в мобильном приложении Tinkoff Mobile. Представители оператора бесплатно доставляют SIM-карты в удобное для клиента место и время.
Новым абонентам Тинькофф Мобайл также предлагает принять участие в акции и получить в подарок 1 ГБ интернета в Европе. Для этого необходимо до конца года оформить SIM-карту по ссылке, активировать ее и воспользоваться одной или несколькими платными услугами на общую сумму от 200 рублей. Уже на следующий день оператор подключит клиенту пакет «Интернет на поездку», который действует в более чем 40 странах Европы.
Со всеми преимуществами нового мобильного оператора Тинькофф Мобайл можно ознакомиться на сайте Tinkoff.ru.