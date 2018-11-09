Москва, Россия — 9 ноября 2018 г.
Тинькофф Банк сообщает о введении в действие c 12 ноября 2018 г. новой редакции Условий комплексного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и Договора о переводе денежных средств.
Среди ключевых изменений:
уточнены положения о документах, предоставляемых клиентами в Тинькофф Банк;
уточнен порядок действий в случае выявления Тинькофф Банком признаков совершения операций без согласия клиента;
скорректированы реквизиты для зачисления денежных средств на карточные счета работников по зарплатным проектам;
скорректированы положения по кредитам, в частности, уточнен порядок погашения задолженности.
Также с 12 ноября 2018 г. Тинькофф Банк вносит изменения в тариф «Оборотный кредит 1.0» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В новой редакции уточнены формулировки в условиях отсрочки платежа и в пояснениях к тарифу.
Условия комплексного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ред. 12 ноября 2018 г.)
Договор о переводе денежных средств (ред. 12 ноября 2018 г.)