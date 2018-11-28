Клиенты Тинькофф Банка смогут получать информацию о налогах и штрафах ГИБДД в режиме реального времени

Москва, Россия — 28 ноября 2018 г.

Тинькофф Банк первым среди российских банков перешел на новую технологию взаимодействия с Государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) с использованием единого электронного сервиса системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ3).



Переход на новую технологию позволит Тинькофф Банку в режиме реального времени получать от ГИС ГМП и передавать клиентам информацию о бюджетных начислениях, в том числе — о штрафах ГИБДД, налоговых задолженностях и начислениях по исполнительному производству Федеральной службы судебных приставов.



Чтобы подписаться на уведомления о бюджетных и налоговых платежах, клиентам Тинькофф Банка нужно зайти на сайт Tinkoff.ru или в мобильное приложение Тинькофф в раздел «Настройки», далее — «Подписки» и выбрать категорию «Госуслуги». В случае появления задолженностей по платежам или новым начислениям, например — от Федеральной налоговой службы, Тинькофф Банк будет бесплатно отправлять клиенту СМС или пуш-уведомления с информацией о сумме и сроках погашения платежа.