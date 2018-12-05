Тинькофф Банк посетил министр экономического развития Максим Орешкин

Москва, Россия — 5 декабря 2018 г.

Министр экономического развития Максим Орешкин в составе рабочей группы министерства посетил во вторник 4 декабря штаб-квартиру Тинькофф, где встретился с председателем Совета директоров TCS Group Олегом Тиньковым, председателем правления Тинькофф Банка Оливером Хьюзом и вице-президентом, руководителем Тинькофф Бизнеса Федором Бухаровым.



Максим Орешкин обсудил с представителями Тинькофф Банка совместные инициативы по поддержке малого и среднего предпринимательства и развитию индивидуальной предпринимательской инициативы в России. Вице-президент Тинькофф Банка Федор Бухаров рассказал министру о развитии экосистемы для предпринимателей Тинькофф Бизнес, которая помогает дистанционно решать все связанные с облуживанием бизнеса задачи.



Сотрудники банка провели для министра экономического развития экскурсию по штаб-квартире Тинькофф, в ходе которой рассказали об основных проектах и технологических решениях компании, корпоративной культуре, работе программистов и аналитиков, а также об образовательных проектах банка, включая Тинькофф Финтех Школу. Максим Орешкин в ходе экскурсии пообщался с чат-ботами, обрабатывающими запросы клиентов, и ознакомился с работой крупнейшего в Европе Домашнего колл-центра Тинькофф, который насчитывает более 10 000 операторов, проживающих по всему миру.



Тинькофф Бизнес — экосистема Тинькофф Банка для предпринимателей, оказывающая всестороннюю поддержку малому и среднему бизнесу. В настоящее время количество клиентов Тинькофф Бизнеса превысило 500 000, а продуктовая линейка включает все необходимые юридическим лицам услуги: расчетно-кассовое обслуживание, рублевых и валютных счетов, бухгалтерию, зарплатный проект, торговый и интернет-эквайринг, банковские гарантии для участников госзакупок, а также бесплатный конструктор сайтов и CRM-систему для управления продажами.



Летом 2018 года Тинькофф Банк запустил кредитование малого и среднего бизнеса, предложив предпринимателям кредиты на любые цели для ИП, овердрафт и оборотный кредит. Клиенты сервиса могут досрочно погашать кредиты без комиссии с расчетного счета или личной карты ИП.



Всеми сервисами Тинькофф Бизнеса можно воспользоваться в любое время через личный кабинет на сайте или в мобильном приложении, а обслуживанием бизнеса занимаются персональные менеджеры, которые готовы помочь решить любой вопрос.