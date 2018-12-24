Тинькофф Финтех-школа открывает новый набор

Тинькофф Финтех-школа открывает седьмой набор на курсы для аналитиков, разработчиков и тестировщиков. На этот раз бесплатные занятия будут проходить в 8 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ижевске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Рязани.



Студенты могут пройти бесплатное обучение в рамках одного из 14 практических курсов. В этом году Тинькофф Финтех-школа запустила принципиально новые направления, среди которых «Продуктовый дизайн», Java to Scala, «Инфраструктурная разработка» и «Построение аналитической платформы».



Чтобы стать студентом Тинькофф Финтех-школы, необходимо зарегистрироваться на сайте fintech.tinkoff.ru, выбрать город и подать заявку на интересующий курс. Сдать вступительный онлайн-экзамен можно в любое время с 17 января (с 12:00) по 24 января (до 23:59) 2019 года.



Занятия в седьмой Финтех-школе начнутся в феврале и продлятся до конца мая. Они будут проходить вечером 1–2 раза в неделю по 2–3 часа каждое в зависимости от выбранной программы. Выполнение домашнего задания будет занимать 10–15 часов в неделю.



Все выпускники Финтех-школы получат сертификаты об окончании и памятные подарки. Студентов, успешно прошедших обучение, Тинькофф Банк пригласит на собеседование для дальнейшей работы. В 2018 году Тинькофф Финтех-школу окончили 357 студентов, 43 из них присоединились к команде Тинькофф Банка в качестве постоянных сотрудников.



Тинькофф Финтех-школа — образовательный проект Тинькофф Банка для студентов и недавних выпускников, существующий с 2016 года. Лекции и практические семинары проводят вице-президенты и ведущие специалисты банка. Они рассказывают о современных технологиях в банковской сфере, мобильном банкинге, искусственном интеллекте и социальных сетях.



Тинькофф активно работает со студенческим сообществом России. С 2016 года в компании ежегодно проводятся летние стажировки, а в 2019 году состоится первый набор на стажировку, позволяющую совмещать занятия в университете и работу в Тинькофф Банке в течение учебного года.