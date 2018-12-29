Сроки исполнения денежных переводов в период новогодних праздников для юридических лиц

Москва, Россия — 29 декабря 2018 г.

Тинькофф Банк информирует об изменениях сроков исполнения межбанковских операций в период новогодних праздников 2018—2019 гг. для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой.



Переводы со счетов других банков в Тинькофф Банк в рублях:



Переводы, поступившие в банк 30 декабря, будут зачислены 30 декабря;

Переводы, поступившие в банк 31 декабря, будут зачислены 31 декабря;

Переводы, поступившие в банк в период с 1 по 3 января включительно, будут зачислены 3 января;

Переводы, поступившие в банк 4 января, будут зачислены 4 января;

Переводы, поступившие в банк в период с 5 по 6 января включительно, будут зачислены 6 января;

Переводы, поступившие в банк в период с 7 по 8 января включительно, будут зачислены 8 января.

Переводы со счетов Тинькофф Банка в другие банки в рублях:



Переводы, совершенные 30 декабря до 19:00, будут исполнены в этот же день;

Переводы, совершенные в период с 30 декабря с 19:00 по 31 декабря до 14:45, будут исполнены 31 декабря;

Переводы, совершенные в период с 31 декабря с 14:45 по 3 января до 19:00, будут исполнены 3 января;

Переводы, совершенные в период с 3 января с 19:00 по 4 января до 19:00, будут исполнены 4 января;

Переводы, совершенные в период с 4 января с 19:00 по 6 января до 19:00, будут исполнены 6 января;

Переводы, совершенные в период с 6 января с 19:00 по 8 января до 19:00, будут исполнены 8 января.

Срок поступления средств на счет зависит от графика работы банка-получателя.



Переводы со счетов других банков в Тинькофф Банк в долларах США, евро и фунтах стерлингов:



Переводы, поступившие в банк 29 декабря, будут зачислены 31 декабря;

Переводы, поступившие в банк 31 декабря, будут зачислены день в день, либо 3 января;

Переводы, поступившие в банк 2 января, будут зачислены 3 января;

Переводы, поступившие в банк 3 января, будут зачислены день в день, либо 4 января;

Переводы, поступившие в банк 4 января, будут зачислены день в день, либо 8 января;

Переводы, поступившие в банк 7 января, будут зачислены 8 января;

Переводы, поступившие в банк 8 января, будут зачислены день в день, либо 9 января.

Переводы со счетов Тинькофф Банка в другие банки в долларах США:



Переводы, совершенные в период с 28 декабря с 18:00 по 31 декабря до 15:00, будут исполнены 31 декабря;

Переводы, совершенные в период с 31 декабря с 15:00 по 3 января до 18:00, будут исполнены 3 января;

Переводы, совершенные в период с 3 января с 18:00 по 4 января до 18:00, будут исполнены 4 января;

Переводы, совершенные в период с 4 января с 18:00 по 8 января до 18:00, будут исполнены 8 января.

Срок поступления средств на счет зависит от графика работы банка-получателя.



Переводы со счетов Тинькофф Банка в другие банки в евро:



Переводы, совершенные в период с 28 декабря с 16:00 по 31 декабря до 15:00, будут исполнены 31 декабря;

Переводы, совершенные в период с 31 декабря с 15:00 по 3 января до 16:00, будут исполнены 3 января;

Переводы, совершенные в период с 3 января с 16:00 по 4 января до 16:00, будут исполнены 4 января;

Переводы, совершенные в период с 4 января с 16:00 по 8 января до 16:00, будут исполнены 8 января;

Срок поступления средств на счет зависит от графика работы банка-получателя.



Переводы со счетов Тинькофф Банка в другие банки в фунтах стерлингов:



Переводы, совершенные в период с 28 декабря с 12:00 по 31 декабря до 12:00, будут исполнены 31 декабря;

Переводы, совершенные в период с 31 декабря с 12:00 по 3 января до 12:00, будут исполнены 3 января;

Переводы, совершенные в период с 3 января с 12:00 по 4 января до 12:00, будут исполнены 4 января.

Переводы, совершенные в период с 4 января с 12:00 по 8 января до 12:00, будут исполнены 8 января.

Срок поступления средств на счет зависит от графика работы банка-получателя.



Другие операции в новогодние праздники:



Выплата возмещений по кредитам в точках продаж:



За кредиты, выданные с 29 декабря по 31 декабря включительно, выплата будет произведена 3 января 2018;

За кредиты, выданные с 1 января по 8 января включительно, выплата будет произведена 9 января 2018.

Выплата возмещений по торговому эквайрингу:



По операциям, прошедшим с 29 декабря по 8 января включительно, выплата будет произведена 9 января 2018.



Выплата возмещений по интернет-эквайрингу:



По операциям, прошедшим с 29 декабря по 3 января включительно, выплата будет произведена 4 января 2018;

По операциям, прошедшим с 4 января по 8 января включительно, выплата будет произведена 9 января 2018.

Срок поступления средств на счет зависит от графика работы банка-получателя.



В обычном режиме клиентам Тинькофф Банка будут доступны следующие операции:



Внутрибанковские переводы;

Переводы по номеру карты;

Оплата коммунальных услуг, мобильной и стационарной связи, Интернета и других типовых платежей;

Размещение и закрытие вкладов.

График обслуживания клиентов Тинькофф Банка в праздничные дни не изменится, служба поддержки банка будет работать круглосуточно без перерывов.