Тинькофф Банк подключает Alipay

Москва, Россия — 22 января 2019 г.

Тинькофф Банк начинает сотрудничество с китайской платежной онлайн-системой Alipay, специализирующейся на обслуживании китайских пользователей. Возможность принимать платежи через Alipay в ближайшее время появится сразу у нескольких тысяч клиентов эквайринговой платформы Тинькофф.



Alipay — платежный сервис китайской компании Ant Financial, аффилированной с Alibaba Group. На сегодняшний день количество активных пользователей Alipay превышает 600 млн человек. Подавляющее число пользователей Alipay — туристы из Китая, но сервисом также активно пользуются бизнес-путешественники, экспаты и студенты российских вузов. За последний год количество китайских туристов в России выросло на 15% и достигло 1,7 млн. Пользователь Alipay в среднем тратит за поездку в Россию несколько десятков тысяч рублей.



Существующая эквайринговая сеть Тинькофф Банка в значительной степени охватывает самые популярные у китайских туристов места в России. Это, в первую очередь, Москва и города «Золотого кольца», Санкт-Петербург, Иркутск и озеро Байкал, Владивосток и другие города Дальнего Востока.



«Мы постоянно совершенствуем возможности нашей эквайринговой платформы Тинькофф, поэтому решили дать нашим клиентам еще один инструмент для приема платежей, который позволит им расширить целевую аудиторию из числа китайских туристов для продажи товаров и услуг. Мы видим, что платежная система Alipay пользуется все большей популярностью в России по мере рост количества туристов из Китая, и нацелены на долгосрочное стратегическое партнерство», — комментирует Сергей Хромов, руководитель Управления платежей и переводов Тинькофф Банка.



«У нас с Тинькофф Банком огромный потенциал для развития взаимодействия — обе организации уделяют особое внимание развитию инноваций и новых подходов к финансовым сервисам. Смысл приема платежей Alipay для торговой точки не ограничивается способом перечисления средств от покупателя продавцу. Это в первую очередь маркетинговая платформа, с помощью которой можно, пользуясь доступными в системе инструментами, получать дополнительный трафик в свои магазины из мобильного приложения, которым пользуются сотни миллионов китайцев много раз в день в ежедневном режиме. У Тинькофф Банка похожая философия, и мы очень рады началу нашего сотрудничества», — отмечает Богдан Задорожный, директор по развитию Alipay в России и странах СНГ.



Сейчас по всей России к Alipay подключено более 25 тысяч магазинов самых разных направлений, включая продуктовый ритейл, люксовые торговые точки и универмаги, магазины duty free в Москве, Санкт-Петербурге и других городах, рестораны быстрого питания, а также сети парфюмерии и косметики.