Тинькофф Банк запускает металлические бесконтактные карты для премиальных клиентов

Москва, Россия — 23 января 2019 г.

Тинькофф Банк первым на российском рынке начинает выпуск металлических карт Tinkoff Black Edition с технологией бесконтактной оплаты (PayPass) для премиальных клиентов.



Предложение было доступно ограниченному пулу клиентов начиная с лета прошлого года. Несмотря на толщину и вес материала, из которого изготовлена карта, она в стандартном режиме работает в банкоматах и терминалах с бесконтактной оплатой и без нее. В ближайшие месяцы металлическую карту смогут получить все владельцы Tinkoff Black Edition — предзаказ уже доступен на Tinkoff.ru.



«Тинькофф Банк вышел на рынок премиального обслуживания в апреле прошлого года и продолжает уверенно развивать это направление бизнеса в экосистеме Тинькофф. Уверен, что металлическая карта Tinkoff Black Edition с возможностью бесконтактной оплаты будет востребована у наших состоятельных клиентов и подчеркнет исключительный статус ее владельцев», — комментирует Данил Анисимов, вице-президент, директор департамента продуктов и портфельного менеджмента Тинькофф Банка.



Среди ключевых преимуществ дебетовой карты Tinkoff Black Edition — персональное обслуживание, бесплатный доступ в бизнес-залы в аэропортах (LoungeKey), бесплатная страховка для путешествий с семьей (до пяти человек) с покрытием $100 000, которая также распространяется на различные виды спорта (лыжи, сноуборд и пр.), и консьерж-сервис.



Клиентам, оформившим карту Tinkoff Black Edition, доступны расширенные лимиты (увеличены в 10 раз) по начислению кэшбэка — до 30 000 рублей, начисление 6% на остаток по счету в рублях на всю сумму без ограничений, бонусные 0,5% за пополнение вклада, выгодные курсы конвертации валют (с пониженным спредом), улучшенные условия бесплатных снятий и пополнений (до 1 млн рублей в месяц с учетом снятий через банкоматы Тинькофф Банка), а также переводов по номеру карты — до 50 000 рублей.



Бесплатное обслуживание доступно держателям карт при выполнении одного из условий: если у клиента размещены денежные средства в Тинькофф Банке в размере от 3 млн рублей или эквивалентная сумма в валюте (учитываются средства на карточных, накопительных и брокерских счетах и вкладах) или если клиент тратит на покупки от 200 000 рублей в месяц (учитываются все карты клиента).