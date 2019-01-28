Москва, Россия — 28 января 2019 г.
Тинькофф Мобайл проанализировал активность абонентов в зимние праздники и выяснил, какие сервисы и туристические направления были у них наиболее востребованы.
В период с 26 декабря 2018 года по 8 января 2019 года включительно клиенты Тинькофф Мобайла чаще совершали звонки, чем принимали: 54% голосового трафика пришлось на исходящие и 46% — на входящие вызовы.
В новогоднюю ночь самыми активными были клиенты Тинькофф Мобайла из Москвы и Санкт-Петербурга — на них пришлось 80% всех входящих и исходящих вызовов, зарегистрированных в период с 18:00 31 декабря до 6:00 1 января. Далее идут Краснодарский край и Волгоградская область, а также Самарская область, в которой Тинькофф Мобайл запустился только в ноябре 2018 года.
В интернете максимальная активность была зафиксирована 2 января, а самым «спокойным» днем стал вторник, 8 января. На 31 декабря и 1 января пришлось 15% интернет-трафика, потребленного клиентами Тинькофф Мобайла в новогодние праздники. При этом абоненты активно поздравляли друзей и родных в WhatsApp: им в новогоднюю ночь воспользовалось порядка 65% всех пользователей мобильного интернета. Среди социальных сетей в эти дни лидером оказался Instagram.
Топ-5 популярных мессенджеров:
1. WhatsApp
2. Facebook Messenger
3. Viber
4. Telegram
5. Skype
Топ-5 популярных соцсетей:
1. Instagram
2. «ВКонтакте»
3. Facebook
4. «Одноклассники»
5. Twitter
Путешествия абонентов по России
В период с 26 декабря 2018 года по 13 января 2019 года включительно пятая часть всех клиентов Тинькофф Мобайла путешествовала по стране. Максимальное число абонентов зарегистрировалось в сети на территории Тверской области. Москва оказалась на втором месте, а Санкт-Петербург не попал в пятерку лидеров — обе столицы заняли на двоих долю в 11% от общего числа клиентов Тинькофф Мобайла, путешествовавших по стране.
Топ-10 российских регионов по количеству посещений абонентами Тинькофф Мобайла:
1. Тверская область
2. Москва и область
3. Новгородская область
4. Владимирская область
5. Тульская область
6. Санкт-Петербург и область
7. Рязанская область
8. Республика Адыгея
9. Краснодарский край
10. Воронежская область
Наибольшее число входящих и исходящих звонков было зафиксировано специалистами Тинькофф Мобайла 2 января в Белгородской области, а максимальный объем интернет-трафика клиенты оператора скачали 5 января в Санкт-Петербурге.
Активность в роуминге
Более 5% клиентов Тинькофф Мобайла в новогодние праздники предпочли выехать за рубеж — они посетили 122 страны. Самыми мобильными оказались абоненты оператора из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Новосибирска и Волгограда.
В тройку популярных направлений вошли Белоруссия, Германия и Финляндия — в них побывала почти четверть всех абонентов оператора, покинувших на зимних каникулах Россию.
Топ-10 стран по количеству туристов — абонентов Тинькофф Мобайла:
1. Белоруссия
2. Германия
3. Финляндия
4. Италия
5. Эстония
6. Польша
7. Латвия
8. Франция
9. Таиланд
10. Австрия
В списке самых экзотических мест, которые посетили абоненты Тинькофф Мобайла, оказались Алжир, Замбия, Кувейт, Судан, Уругвай, Фарерские острова
Эквадор и Эфиопия.
Почти 10% абонентов Тинькофф Мобайла, выехавших за рубеж, встретили Новый год в Германии. Там же был зафиксирован максимальный интернет-трафик новогодней ночи, а наибольшее число поздравительных звонков было сделано в ночь с 31 декабря на 1 января в Нидерландах.
В праздники за пределами России абоненты чаще всего пользовались Facebook, браузером Google и WhatsApp. А наибольший объем интернет-трафика потратили в Instagram, «ВКонтакте» и Google Maps.
Самые популярные сервисы и сайты по количеству пользователей:
1. Facebook
2. Google
3. WhatsApp
4. «Яндекс»
5. Instagram
6. Tinkoff.ru
7. Facebook Messenger
8. YouTube
9. Google Maps
10. Gmail
Самые популярные сервисы по объему трафика:
1. Instagram
2. «ВКонтакте»
3. Google Maps
4. YouTube
5. Facebook
6. WhatsApp
7. «Яндекс»
8. Telegram
9. Apple Music
10. Google
Самой популярной услугой Тинькофф Мобайла в заграничных поездках стала опция «Безлимитные мессенджеры в роуминге», позволяющая совершать неограниченное количество аудиозвонков и отправлять текстовые сообщения в WhatsApp, Viber, Facebook Messenger, iMessage, ТамТам и IMO.IM.
Клиенты Тинькофф Мобайла могут подключиться в 240 странах к LTE-роумингу, который дает возможность пользоваться мобильным интернетом на более высоких скоростях. Осенью 2018 года информационно-аналитическое агентство Telecom Daily признало роуминговое предложение Тинькофф Мобайла самым выгодным в двух из трех моделей потребления услуг связи за границей.