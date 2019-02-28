В Тинькофф Ипотеке подать заявку на кредит теперь можно в 10 раз быстрее

Москва, Россия — 28 февраля 2019 г.

В сервисе Тинькофф Ипотека появился короткий экспресс-опросник, который заменил традиционную анкету для подачи заявки на кредит. Теперь заполнить все данные для подачи заявки на Tinkoff.ru и в мобильном приложении Тинькофф Ипотека можно в 10 раз быстрее, а общее время заполнения сократилось до двух минут.



В отличие от анкеты, состоящей из 100 полей, в экспресс-опроснике представлено всего 15 вопросов. Так, например, теперь на одной странице пользователь будет указывать город покупки жилья, примерный ежемесячный доход, электронную почту и пол. Также сразу на одной странице можно загрузить все документы, необходимые для одобрения ипотечного кредита (скан/ фото паспорта, трудовой книжки, справки 2 НДФЛ и пр.).



В процессе заполнения экспресс-опросника пользователь Тинькофф Ипотеки может видеть, как меняется список ипотечных программ и параметры кредита (годовая ставка, ежемесячный платеж, срок и пр.) в зависимости от указанных данных. Таким образом, клиент сможет в любой момент скорректировать условия по кредиту и выбрать подходящий вариант.



«Первое, с чем обычно сталкиваются люди, когда решают взять ипотеку — бесконечно длинная анкета с вопросами о трудоустройстве, доходах и расходах, образовании, активах и прочих критериях для одобрения кредита. Причем это правило обязательно для всех банков. Мы максимально упростили этот процесс и отменили анкету вообще, предложив всего несколько полей опросника. После его заполнения пользователь сразу видит, в каких банках и на каких условиях ему выгодно взять ипотечный кредит. Все документы мы отправим в подходящие банки сами (размер файлов и их формат могут быть абсолютно любыми), клиенту останется только дождаться решения по выдаче кредита. Обновления сервиса также будут полезны риелторам и брокерам, которые пользуются ипотечной платформой Тинькофф и больше не будут тратить время на обработку классических анкет», — комментирует Игорь Ларин, руководитель ипотечного бизнеса Тинькофф Банка.



Среди других улучшений личного кабинета пользователя на платформе Тинькофф Ипотека:



появилась подробная навигация по этапам ипотечной сделки;

у ипотечного калькулятора стало больше параметров, позволяющих еще более точно рассчитать стоимость ипотеки и ее срок. Например, в графе «Цель кредита» добавились варианты «Покупка построенного дома или таунхауса», «Кредит для покупки последней доли/ комнаты», а в графе «Подтверждение дохода» стало возможно указать тип занятости, например — «Найм» или «Индивидуальный предприниматель»;

при повторном входе в личный кабинет на Tinkoff.ru пользователь Тинькофф Ипотеки автоматически перенаправляется на тот шаг в опроснике, на котором остановился. Заполнять данные заново не нужно.

Скачать мобильное приложение Тинькофф Ипотека можно на платформах Android и iOS.