Лимассол, Кипр, 12 марта 2019 г.TCS Group Holding PLC (TCS LI) («Группа»), ведущий онлайн-провайдер финансовых и нефинансовых (lifestyle) услуг в России на базе экосистемы Tinkoff.ru, сегодня объявляет консолидированные финансовые результаты по МСФО за IV квартал и 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2018 г.IV квартал 2018 г.- Чистая маржа выросла на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 16,1 млрд руб. (в IV квартале 2017 г. — 13 млрд руб.)- Прибыль до налогообложения увеличилась на 24% до 10,5 млрд руб. (в IV квартале 2017 г. — 8,5 млрд руб.)- Чистая прибыль выросла на 27% по сравнению с предыдущим годом до 8,1 млрд руб. (в IV квартале 2017 г. — 6,4 млрд руб.) — рекордно высокое значение чистой прибыли за квартал в истории Группы- Рентабельность капитала увеличилась до 81,2% (в IV квартале 2017 г. — 63,1%)- Чистая процентная маржа составила 21,8% (в IV квартале 2017 г. — 24,5%)- Стоимость риска зафиксирована на уровне 4,2% (в IV квартале 2017 г. — 2,7%)2018 г.- Чистая маржа выросла на 29% к предыдущему году и составила 59,2 млрд руб. (в 2017 г. — 46,1 млрд руб.)- Прибыль до налогообложения увеличилась на 41% до 35,2 млрд руб. (в 2017 г. — 25,0 млрд руб.)- Чистая прибыль выросла на 43% по сравнению с предыдущим годом до 27,1 млрд руб. (в 2017 г. — 19,0 млрд руб.) — рекордно высокое значение чистой прибыли за год в истории Группы- Рентабельность капитала увеличилась до 74,7% (в 2017 г. — 52,8%)- Чистая процентная маржа составила 23,6% (в 2017 г. — 25,3%)- Стоимость риска составила 6,0% (в 2017 г. — 5,5%)Все нижеприведенные балансовые показатели и коэффициенты по состоянию на 31 декабря 2018 г. сравниваются с соответствующими балансовыми показателями и коэффициентами по состоянию на 1 января 2018 г. и подготовлены в соответствии со стандартом МСФО (IFRS) 9. Все изменения сравниваемых балансовых показателей и коэффициентов рассчитаны с учетом перехода на МСФО (IFRS) 9 c 1 января 2018 г.- Совокупные активы выросли на 44,8% и достигли 375,6 млрд руб. (на 1 января 2018 г. — 259,3 млрд руб.)- Общий объем кредитного портфеля увеличился на 40,8% и составил 234,7 млрд руб. (на 1 января 2018 г. — 166,7 млрд руб.)- Объем кредитов за вычетом резервов увеличился на 53% и составил 198,5 млрд руб. (на 1 января 2018 г. — 129,7 млрд руб.)- Доля неработающих кредитов (NPL) в кредитном портфеле снизилась до 9,4% (на 1 января 2018 г. — 13,4%)- Объем средств на счетах клиентов вырос на 56,9% и достиг 280,9 млрд руб. (на 1 января 2018 г. — 179,0 млрд руб.)- Объем собственных средств увеличился на 31,5% и составил 42,3 млрд руб. (на 1 января 2018 г. — 32,1 млрд руб.)С учетом высоких результатов за 2018 г. Группа объявляет о следующем прогнозе на 2019 г.:- ожидаемая чистая прибыль — не менее 35 млрд руб.- ожидаемый чистый прирост кредитного портфеля — около 40%- ожидаемая стоимость риска — 6—7%- ожидаемая стоимость фондирования — 6—7%- За 2018 г. привлечено более 2,7 млн новых активных клиентов — держателей кредитных карт, что обеспечило рост кредитного портфеля за вычетом резервов на 53%- Доля Тинькофф Банка на рынке кредитных карт по состоянию на конец 2018 г. составила 11,8%. Банк продолжает укреплять свои позиции второго по объему портфеля игрока на российском рынке кредитных карт- В апреле Тинькофф Банк и Национальная система платежных карт (НСПК) запустили совместный проект, который позволил клиентам Банка получать информацию о кассовом чеке за покупки по карте в личном кабинете- После получения в марте лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг Тинькофф Банк в мае перезапустил брокерскую платформу Тинькофф Инвестиции с новыми возможностями для клиентов, которые позволят им проводить операции с ценными бумагами быстрее и технологичнее- В июне Банк в пилотном режиме запустил кредитование под залог жилой недвижимости- В июле Тинькофф в рамках развития собственной экосистемы приобрел долю в ведущем российском портале продажи билетов в интернете — Кассир.ру, — что позволило расширить спектр нефинансовых (lifestyle) услуг для клиентов платформы Tinkoff.ru- В июле Тинькофф Банк и Сбербанк запустили совместный сервис переводов по номеру мобильного телефона- В августе международный журнал о банках и финансах Global Finance признал Тинькофф Банк лучшим розничным онлайн-банком в России. Тинькофф Банк также стал победителем в следующих номинациях по Центральной и Восточной Европе: Best Investment Service («Лучший инвестиционный сервис»), Best Digital Mortgage Service («Лучший ипотечный онлайн-сервис»), Best Bill Payment & Presentment («Лучший банк в обслуживании счетов»), Best Information Security and Fraud Management («Лучший банк в обеспечении безопасности и противодействии мошенничеству»), Best in Mobile Banking («Лучший мобильный банк») и Best Mobile Banking App («Лучшее приложение для мобильного банка»)- В сентябре Тинькофф Банк в очередной раз расширил линейку лайфстайл-услуг, запустив сервис покупки билетов в кино в мобильном приложении: сейчас через этот сервис продается свыше 230 000 билетов в месяц- После приобретения доли в группе компаний Кассир.ру Тинькофф запустил сервис покупки билетов в театры и на концерты в мобильном приложении в ноябре- В сентябре Тинькофф представил сервис Тинькофф Инвестиции Премиум, благодаря которому клиенты получили доступ к каталогу мировых ценных бумаг, насчитывающему свыше 10 000 позиций, и поддержку персонального менеджера непосредственно в мобильном приложении- По данным Московской биржи, сервис Тинькофф Инвестиции в 2018 г. позволил привлечь на нее 285 000 новых розничных инвесторов, что составляет 40% от общего числа розничных клиентов, привлеченных Московской биржей, — больше, чем у любой другой брокерской платформы- В октябре Тинькофф Банк совместно с Mail.Ru Group, oneFactor, «МегаФоном», Сбербанком и «Яндексом» учредил Ассоциацию участников рынка больших данных с целью создать условия для развития технологий и продуктов в сфере больших данных в России- Также в октябре Банк расширил свои возможности в области детского банкинга, объявив о запуске мобильного приложения Tinkoff Junior для детей и подростков, которое представляет собой удобный и функциональный инструмент для управления личными финансами юных клиентов- В октябре Тинькофф запустил сбор биометрических данных по всей России и стал официальным вендором Единой биометрической системы, отвечающим за поставку технологии распознавания голоса- Кроме того, в октябре Тинькофф Банк расширил до 30 список валют по мультивалютному счету- В ноябре Тинькофф Банк был признан лучшим розничным онлайн-банком в мире в 2018 г. (Best Consumer Digital Bank) по версии международного журнала о банках и финансах Global Finance, а мобильное приложение Тинькофф стало лучшим в мире среди всех розничных банков (Best Mobile Banking App)- В ноябре Тинькофф Банк первым среди российских банков открыл виртуальный Тинькофф Центр разработки — облачный офис, который позволяет сотрудникам из разных городов участвовать в работе над созданием банковских продуктов. На сегодняшний день у Тинькофф Банка уже функционируют 10 Тинькофф Центров разработки- В феврале Тинькофф Банк стал одним из первых российских банков, подключивших клиентов к Системе быстрых платежей (СБП). Проект СБП был запущен при поддержке ЦБ РФ для осуществления мгновенных переводов между частными лицами (P2P) по всей России по номеру мобильного телефона- В феврале 2019 г. Тинькофф Банк был признан лучшим в четырех номинациях премии «Банк года» по версии крупнейшего российского финансового портала Banki.ru, став победителем 2018 г. в категориях «Инвестиционная компания года», «Онлайн-заявка года на ипотеку», «Народный рейтинг» банков и «Народный рейтинг» операторов связи (мобильное приложение Тинькофф)- Мобильное приложение Тинькофф Банка было установлено свыше 12 млн раз, количество активных пользователей в месяц составляет 3,7 млн (рост на 95% по сравнению со значением на конец 2017 г.), количество активных пользователей в день составляет 1,1 млн (рост на 120% по сравнению со значением на конец 2017 г.).11 марта 2019 г. Совет директоров одобрил первую выплату промежуточных дивидендов в денежной форме за 2019 г. в размере 0,32 долл. США на одну акцию / ГДР (одна ГДР соответствует одной акции) на общую сумму приблизительно 58,4 млн долл. США. Решение было принято согласно текущей дивидендной политике Группы.В соответствии с требованиями Лондонской фондовой биржи выплата дивидендов акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Группы на 22 марта 2019 г., состоится ориентировочно 25 марта 2019 г. Дата формирования списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, — 21 марта 2019 г.Выплата дивидендов держателям ГДР Группы согласно условиям депозитарного соглашения состоится в течение 5 рабочих дней после даты выплаты дивидендов по акциям.Новая дивидендная политика Группы, о которой было объявлено 28 декабря 2018 г., вступит в силу с 1 апреля 2019 г.Ознакомиться с обзором финансовых и операционных результатов деятельности можно на сайте Tinkoff.ru «Я рад сообщить, что в прошедшем году Группа в очередной раз показала высокие результаты. Мы вышли на новый рекорд по чистой прибыли как за IV квартал, так и за полный год — 8,1 млрд руб. и 27,1 млрд руб. соответственно, превзойдя таким образом собственный прогноз.Такие показатели удалось обеспечить как за счет кредитного, так и за счет комиссионного бизнеса. При этом мы продолжали развивать экосистему, в рамках которой предлагаем финансовые и лайфстайл-услуги: сейчас в ней насчитывается свыше 8 млн клиентов. В 2018 г. направления деятельности, не связанные с кредитованием, составили более 30% общей выручки Группы.Мы расширяем предложение нефинансовых услуг, и теперь клиенты, установившие наше приложение, имеют возможность приобретать через него билеты в кино, в театр и на концерты, которой активно пользуются. Благодаря растущему выбору лайфстайл-сервисов мы обеспечиваем себе все большую лояльность и вовлеченность клиентов. Все больше людей, желающих удовлетворить свои нефинансовые потребности, теперь воспринимают Тинькофф как своего рода проводника и партнера, нежели чем просто банковское приложение.Продолжая работу над развитием сервиса Тинькофф Инвестиции, мы запустили Тинькофф Инвестиции Премиум, через который можно получить доступ к каталогу мировых ценных бумаг, насчитывающему свыше 10 000 позиций. В целом, в 2018 г. Тинькофф Инвестиции привлекли на Московскую биржу больше новых розничных инвесторов, чем какой-либо из отдельно взятых конкурентов. Нам удалось выйти на физических лиц — совершенно новую группу инвесторов для российского рынка.Задумываясь о более далеком будущем, в октябре 2018 г. мы также запустили приложение Tinkoff Junior, благодаря которому дети и подростки могут пользоваться банковскими услугами, а их родители — осуществлять необходимый контроль за детскими счетами.Число текущих счетов физических лиц в банке по-прежнему быстро увеличивается: они составляют основу роста нашей экосистемы и решений в области лайфстайл-банкинга. В прошлом году мы открыли 1,8 млн новых текущих счетов. Этому способствовал запуск мультивалютной платформы, которая позволяет клиентам Tinkoff Black держать сбережения в 30 различных валютах.Наш кредитный бизнес также демонстрирует постоянный рост. В 2018 г. мы открыли 2,7 млн новых счетов по кредитным продуктам. Объем кредитов за вычетом резервов за год увеличился на 53%, что выше прогноза. По мере того как направление кредитных карт демонстрирует стабильные результаты, доля других кредитных продуктов, таких как потребительские кредиты, POS-кредиты, автокредиты и кредиты под залог жилой недвижимости, выросла до 26,9% от общего объема кредитного портфеля за вычетом резервов к концу 2018 г. Во вторник, 12 марта 2019 г., в 14:00 по британскому времени (17:00 по московскому времени, 10:00 по североамериканскому восточному времени) руководство Банка проведет конференц-звонок для инвесторов и аналитиков.Пресс-релиз, презентация и финансовая отчетность будут размещены на сайте Тинькофф Банка по адресу: https://www.tinkoff.ru/eng/ir/financials/quarterly-earnings/ Некоторые сведения, приведенные в настоящем документе, могут содержать предполагаемую информацию или другие заявления прогнозного характера, относящиеся к будущим событиям или будущей финансовой деятельности Группы или Тинькофф Банка. Такие заявления прогнозного характера определяются наличием таких слов как «ожидаться», «полагать», «ожидать», «оценивать», «планировать», «будет», «может», «может быть» или «возможно», их отрицательных форм и прочих подобных выражений. Группа и Тинькофф Банк предупреждают, что такие заявления являются исключительно предположениями и реальный ход событий или результаты могут отличаться от заявленных. Группа и Тинькофф Банк не намерены пересматривать эти заявления с целью отражения событий и обстоятельств, имевших место после указанной в настоящем документе даты, или с целью отражения наступления непредвиденных событий. Существует множество факторов, под воздействием которых фактические результаты могут существенно отличаться от тех, которые содержатся в предположениях или прогнозных заявлениях Группы или Тинькофф Банка, в том числе, помимо прочего, общие экономические условия, конкурентная среда, риски, связанные с ведением деятельности в России, быстрые технологические и рыночные изменения в отраслях деятельности Группы, а также многие другие риски, относящиеся конкретно к Группе, Тинькофф Банку и их деятельности.