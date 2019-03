Москва, Россия — 21 марта 2019 г.Тинькофф четвертый год подряд станет генеральным партнером Quiksilver New Star Camp — одного из самых ожидаемых событий горнолыжного сезона, которое пройдет с 29 марта по 7 апреля в г. Сочи на курорте «Роза Хутор».Программа 10-го юбилейного Quiksilver New Star Camp в этом году стала еще насыщенней и разнообразней. Все гости фестиваля смогут найти для себя интересные события, лекции и мастер-классы вне зависимости от их увлечений, будь то йога, сноуборд, вечеринки или серфинг. Детали и расписание всех активностей размещены на официальном сайте фестиваля.Тинькофф в качестве генерального партнера фестиваля традиционно подготовил для его участников ряд увлекательных разноплановых активностей. Еще до начала фестиваля на официальном лендинге можно сыграть в онлайн-игру и получить в подарок вип-тур на New Star Camp, кастомный сноуборд, 5 тысяч миль на карту Tinkoff All Airlines и массу других ценных призов.В дни фестиваля всех гостей традиционно ждет высокогорная лаунж-зона под солнцем. Здесь можно будет провести время под зажигательную музыку с отличным видом на сноу-парк, наблюдая за самыми захватывающими и головокружительными трюками.Для клиентов Тинькофф, как и прежде, на фестивале предусмотрены особые условия: повышенный кэшбэк до 10% для владельцев любой карты банка, профессиональный фотограф прямо на склоне для всех владельцев карт ALL Airlines, официальный мерч в подарок, розыгрыш дополнительных миль, а также специальный серфинг-шаттл, который на рассвете будет доставлять гостей к морю для тренировок по серфингу.«Мы просто взяли отличный прошлогодний фестиваль и сделали его еще лучше. В этом году программа фестиваля ориентирована на то, чтобы раздвинуть представление о его специфике, потому что мы совершенно точно перестали быть только сноуборд-фестом. Уже который год вместе с Тинькофф нам удается сделать самое яркое событие весны.», — комментирует Игорь Игнатьев, идеолог и основатель фестиваля New Star Camp.Quiksilver New Star Camp — фестиваль, который за свою десятилетнюю историю стал уникальным мультиформатным событием международного масштаба. Его главной особенностью является дружественная и расслабленная атмосфера, благодаря которой в одном месте органично сочетаются свободное катание на сноуборде и лыжах, а также насыщенная спортивная, образовательная и музыкальная программы.