Продавцы гаджетов переходят на онлайн-кредиты ТКС Банка

Банк «Тинькофф Кредитные Системы» объявил о запуске системы онлайн-кредитования «КупиВкредит» на нескольких крупных торговых площадках: NOTIK.ru, EUROSET.ru, GamePark.ru, SHINA.ru, TECHNOPARK.ru, TECHNOHIT.ru, Apple-ru.ru и Moedelo.org. От других систем кредитования в интернете «КупиВкредит» отличается реализацией сделки в режиме онлайн – заполнение заявки занимает около 5 минут, решение о предоставлении кредита в 95% случаев принимается за 2 минуты. Магазин получает деньги от банка на следующий день.



Ранее с системой начали работать ONNO.ru, Sotmarket.ru, 1000v1.ru, TimeCode.ru, Pop-music.ru и школа программирования Proglive.ru. С начала активной работы весной 2012 года к «КупиВкредит» подключилось более 60 магазинов, с еще примерно 90 площадками заключены договора и начата подготовка к запуску.



Готовое веб-приложение «КупиВкредит» – это возможность реализовывать товары и услуги в кредит онлайн. Банк «Тинькофф Кредитные Системы» специализируется на интернет-кредитовании в рунете и обеспечивает высокий уровень одобрения заявок за счет ежедневной аналитики поведения пользователей. Подобные решения не только позволяют интернет-магазинам значительно увеличивать свои продажи, но и влияют на дальнейшее развитие интернет-торговли в целом.



Сервис «КупиВкредит» полностью автоматизирован. Клиент выбирает способ оплаты, заполняет форму на сайте, и через несколько минут на экране появляется кредитное решение, после чего интернет-магазину надо оформить доставку товара. В системе уже сформирован комплект документов, который сотрудники интернет-магазина распечатывают и передают курьеру или курьерской службе для доставки клиенту вместе с товаром. Деньги поступают на счет интернет-магазина на следующий рабочий день после получения Банком информации об оформлении документов на кредит. Все происходит просто и быстро.