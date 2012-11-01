«Тинькофф Кредитные Системы» - первый в России мобильный банк на Windows 8

ТКС Банк выпустил мобильное приложение для гаджетов с системой Windows 8, только что представленной пользователям компанией Microsoft.



26 октября в России и мире стартуют продажи операционной системы Windows 8. Новая ОС первоначально будет поставляться в двух версиях - Windows 8 Professional и Windows 8 RT для смартфонов и планшетников.



В 2012-2013 годах сразу несколько крупнейших мировых производителей мобильных устройств выпускают флагманские версии моделей под управлением Windows 8. Эксперты ТКС считают, что созданные компаниями Nokia, HTC и Samsung гаджеты будут пользоваться успехом у покупателей. Банк первым в России представляет удобное мобильное приложение для клиентов. В данный момент приложение работает на Windows 8 Pro, в ближайшее время появится поддержка Windows 8 RT.



С помощью бесплатного мобильного приложения «Тинькофф Кредитные Системы» клиент может в любое время в удобном для него месте получить всю информацию по картам, счетам и вкладам. Мобильный банк предоставляет возможность оплаты услуг более 1500 провайдеров (мобильные, ЖКХ, интернет и т.д.), платежей по шаблонам, ранее созданным в Интернет-банке. Клиенты банка могут переводить средства со своих счетов на счета других клиентов ТКС.



Среди востребованных клиентами функций - поиск ближайших точек оплаты и банкоматов; информация о курсах валют; отправка сообщений в банк из приложения.