Москва, 03 декабря 2012 г. ТКС Банк 29 ноября закрыл сделку по размещению субординированного выпуска еврооблигаций. Средства будут направлены на пополнение капитала для дальнейшего развития бизнеса банка.
«Тинькофф Кредитные Системы» привлек $125 млн на 5,5 лет под 14% годовых. Дата погашения облигаций - 6 июня 2018 года. Организаторами выступили JPMorgan и Goldman Sachs. Международное рейтинговое агентство Moody’s ранее присвоило выпуску предварительный долгосрочный рейтинг B3. Спрос инвесторов значительно превысил предложение ценных бумаг, в связи с чем было принято увеличить размер выпуска по сравнению с запланированным на $25 млн.
Субординированный заем привлекается с целью увеличения капитала, что позволит банку продолжать наращивать бизнес высокими темпами в 2013 г., прокомментировал газете «Ведомости» вице-президент по корпоративным финансам ТКС Сергей Пирогов: «За последние три года активы и портфель банка удваиваются каждый год, и пополнение капитала второго уровня за счет нового займа даст нам необходимый рычаг и создаст предпосылки для более уверенного наращивания кредитного портфеля». В 2012 году банк удвоит свой портфель кредитных карт третий год подряд, сохраняя при этом высокие стандарты привлечения клиентов.
В конце ноября 2012 года Центробанк включил рублевые облигации банка «Тинькофф Кредитные Системы» в ломбардный список. Это событие означает признание регулятором высокой надежности бондов банка и повышение их ликвидности, что, в свою очередь, позволит банку легче и дешевле привлекать деньги на бирже для дальнейшего развития бизнеса. В ломбардный список ЦБ включены шесть выпусков рублевых облигаций, обращающихся на ММВБ. Под залог этих бумаг регулятор теперь готов кредитовать участников рынка по сделкам прямого РЕПО.
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