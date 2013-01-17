Новыми партнерами ТКС Банка по программе 10%-ного cashback стали Oktogo.ru и Aviacassa.ru

Москва, 17 января 2013 г. Банк «Тинькофф Кредитные Системы» запускает специальную программу повышенного cashback с порталами OkToGo (www.oktogo.ru) и «Авиакасса» (www.aviacassa.ru).



При оплате дебетовой рублевой картой Tinkoff Black на сайтах Oktogo.ru и Aviacassa.ru с 17 января по 31 марта 2013 года включительно на карту клиенту возвращается 10% от суммы расходов. Онлайн-агентство «Авиакасса» предлагает приобрести билеты более 500 авиакомпаний со специальными предложениями по низким ценам. При помощи сервиса OkToGo можно найти и забронировать отели в любой точке мира.



Cashback начисляется только при оплате на сайте Oktogo.ru, и не будет начислен в случае выбора оплаты непосредственно в отеле. При оформлении бронирования на сайте Oktogo.ru не следует выбирать опцию «Оплата в отеле». Необходимо заполнить форму «Оплата бронирования банковской картой» и осуществить оплату пребывания в отеле при помощи кнопки «Оплатить номер». При оплате картой ТКС покупок на сайте Aviacassa.ru cashback начисляется только по категории «Авиабилеты».



ТКС Банк возвращает на счета клиентов реальные деньги, а не баллы. Ранее, в октябре-декабре 2012 года, в программе 10%-ного cashback в качестве партнеров банка выступили интернет-магазины Philips и OneTwoTrip.



Средства по программе cashback начисляются раз в месяц по окончании расчетного периода. В Интернет-банке можно оперативно получить информацию по совершенным покупкам, на которые распространяется действие программы cashback. Лимит возврата денег на счет клиента составляет 3000 рублей в месяц.



Также каждые три месяца ТКС Банк объявляет категории товаров и услуг, при оплате которых дебетовой рублевой картой клиент получает обратно на счет 5% стоимости покупок. В январе-марте 2013 года на такой cashback можно рассчитывать при покупках в магазинах одежды и обуви, спортивных магазинах, кинотеатрах и видеосалонах.



ТКС Банк предлагает дебетовую рублевую карту с доходностью 10% годовых на остаток средств до 200 000 рублей (выше – 5% годовых). Для вкладчиков дебетовая карта выпускается бесплатно в валюте открываемого в ТКС Банке вклада. Карту можно использовать для хранения денежных средств, доступных в любой момент, для снятия наличных и оплаты покупок. Снятие в любых банкоматах суммы свыше 3000 рублей – без комиссий. Услуги Интернет-банка и Мобильного банка – бесплатно.