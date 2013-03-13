Банк «Тинькофф Кредитные Системы» подвел итоги 2012 года по МСФО. Чистая прибыль выросла на 78,3% до $122 млн, собственный капитал - в 2,5 раза до $298,3 млн.ТКС Банк третий год подряд удваивает портфель кредитных карт, увеличив по итогам 2012 года этот показатель до $1,675 млрд с $696,9 млн в 2011 году (до вычета резервов под обесценение). Портфель депозитов физических лиц вырос на 143% до $878 млн с $362 млн на конец 2011 года.Чистая прибыль, согласно аудированной PriceWaterhouseCoopers отчетности, увеличилась по сравнению с прошлым годом на 78,3% до $122 млн (в 2010 году - $9,1 млн, в 2011 году - $68,4 млн.).«В 2012 году «Тинькофф Кредитные Системы» следовал политике качественного роста, и финансовые результаты отражают преимущества этого подхода: удвоение кредитного портфеля, рост прибыли на 78,3% и умеренный уровень NPL в рамках нашего целевого диапазона, один из самых низких уровней на рынке», - прокомментировал итоги года президент ТКС Банка Оливер Хьюз. Банк повысил уровень достаточности капитала до 17,6% (N1), нарастив капитал до $298,3 млн и создав предпосылки для дальнейшего устойчивого роста.Доля банка на рынке кредитных карт за год увеличилась с 5,8% до 7,2%, ТКС поднялся на 4-е место по портфелю кредитных карт в России по данным на конец 2012 года. У банка в минувшем году появились новые акционеры - Baring Vostok Private Equity Fund IV и Horizon Capital.В январе 2013 года ТКС Банк обошел ВТБ24 и поднялся на 3-е место в России по портфелю кредитных карт. В этом же месяце банк преодолел отметку 3 млн выпущенных карт MasterCard.