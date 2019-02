Банк «Тинькофф Кредитные Системы» подарит 500 миль клиентам, заказавшим премиальную кредитную карту ALL Airlines через Facebook. В акции смогут участвовать подписчики страницы банка в этой социальной сети.С 29 июля 2013 года по 31 января 2014 года ТКС Банк премирует новых клиентов 500 милями бонусной программы карты для путешественников ALL Airlines. Дополнительные мили будут начислены подписчикам страницы ALL Airlines в социальной сети Facebook ( https://www.facebook.com/AllAirlinesCard ), которые заполнят заявку на карту ALL Airlines на сайте банка, перейдя по ссылке со страницы в Facebook, и активируют полученную карту до 31 января 2014 года включительно.Участники акции получат и традиционные 1000 миль, которые начисляются всем новым держателям карты ALL Airlines. Начисление дополнительных 500 миль будет произведено не позднее 62 дней со дня активации карты.Новая премиальная кредитная карта ALL Airlines стала первым на рынке универсальным решением для клиентов , заинтересованных в программах компенсации расходов на авиаперелеты. При оплате покупок и совершении платежей картой ALL Airlines клиенту банка начисляются бонусные мили. Больше всего миль можно получить в рамках специальных предложений - размер начисленных миль может составлять до 30%. Также клиенты всегда получают 3% в милях при покупках в категории «авиабилеты», при остальных покупках – 2%, при платежах в Интернет-банке и Мобильном банке – 1% (исключение составляют операции в категории «Электронные кошельки»).Мили можно использовать для компенсации расходов на покупку авиабилетов любой авиакомпании мира. 1 миля соответствует 1 рублю. Покупка авиабилетов должна быть также оплачена картой ALL Airlines.