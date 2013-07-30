Аналитики банка «Тинькофф Кредитные Системы» подсчитали, что по итогам первого полугодия 2013 года российский рынок кредитных карт вырос на 24,7% до 837,4 млрд рублей. Абсолютный прирост – 166,1 млрд рублей (полную версию обзора и инфографику можно скачать по ссылкам в конце текста).Лидерами по росту портфелей в январе-июне стали Сбербанк (+44,1 млрд рублей), банк «Русский стандарт» (+33,2 млрд рублей) и «Тинькофф Кредитные Системы» (ТКС Банк, + 16,3 млрд рублей). Улучшают позиции крупные игроки, которым удается опережать рынок, и активные новые участники.Тенденции:- Российский рынок кредитных карт за 6 месяцев 2013 года вырос на 24,7% до 837,4 млрд рублей (в первом полугодии 2012 года – на 36%); рост в годовом выражении составил 67%;- По объему портфеля и абсолютному квартальному приросту лидируют Сбербанк, «Русский стандарт» и «Тинькофф Кредитные Системы»;- Сбербанк и другие игроки продолжили сокращать темпы роста в годовом выражении вместе с рынком, в первой десятке увеличил темпы роста year-on-year ХКФ Банк;- Наиболее активные участники продолжили наращивать свои доли рынка, поддерживая темпы роста выше среднего уровня; Альфа-банк и ОТП Банк улучшили позиции в топ-10.Темпы роста рынка во II квартале увеличились до 12% по сравнению с 11,4% в I квартале 2013 года. По итогам I и II кварталов 2012 года прирост составлял 15% и 18,3% соответственно, по итогам всего 2012 года рынок вырос на 82,5%. Годовые темпы роста рынка кредитных карт (year-on-year, yoy) снизились с 77% в I квартале до 67% во II квартале 2013 года.Тройка лидеров российского рынка не изменилась – по объему портфеля впереди Сбербанк, «Русский стандарт» и «Тинькофф Кредитные Системы». Десятка крупнейших банков на рынке кредитных карт по итогам II квартала выглядит так: Сбербанк (портфель 193,4 млрд рублей), «Русский стандарт» (134,1 млрд рублей), ТКС Банк (64,3 млрд рублей), ВТБ24 (56,7 млрд рублей), Альфа-банк (42,2 млрд рублей), «Восточный» (37,5 млрд рублей), ОТП Банк (33,5 млрд рублей), «Связной» (33,4 млрд рублей), ХКФ Банк (27,8 млрд рублей) и Росбанк (17,4 млрд рублей).В топ-10 за апрель-июнь произошли две рокировки. Как мы и ожидали, Альфа-банк сместил банк «Восточный», поднявшись с 6-го на 5-е место и увеличив свою долю рынка с 4,9% до 5%. Доля «Восточного» снизилась с 5,5% до 4,5%. Это единственный банк из 20 крупнейших на рынке, сокративший портфель кредитных карт в минувшем квартале (на 3,4 млрд рублей, -8,3%). По итогам полугодия портфель «Восточного» снизился на 16,7%.ОТП Банк поднялся с 8-го на 7-е место, обойдя банк «Связной». При этом за апрель-июнь сократились доли рынка обоих банков: ОТП – с 4,2% до 4%, «Связного» – с 4,3% до 4%. На 0,3 процентных пункта до 6,8% во II квартале снизилась доля ВТБ24. Росбанк потерял 0,2 процентных пункта, его доля на конец июня составила 2,1%, Ситибанк – минус 0,1 пункта до 1,7%.Остальные банки из числа 20 крупнейших во II квартале сохранили или нарастили свои доли. Больше других прибавили Сбербанк и Лето Банк (+0,5 п.п., до 23,1% и 0,9% соответственно), «Русский стандарт» (+0,4 п.п., до 16%), ТКС Банк (+0,3 п.п., до 7,7%) и Москомприватбанк (+0,3 п.п., до 1,9).