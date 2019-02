Банк «Тинькофф Кредитные Системы» предоставил всем посетителям сайта Travel.tcsbank.ru возможность приобретать авиабилеты, бронировать отели и автомобили по выгодным ценам без дополнительных сборов. Держателям карт ALL Airlines за покупки через Tinkoff Travel будут начислены дополнительные мили, без ограничений по количеству, которыми можно компенсировать расходы на билеты любых авиакомпаний.У держателей карт ALL Airlines появилась новая возможность копить мили еще быстрее. При бронировании и оплате отелей, автомобилей и билетов на сайте Travel.tcsbank.ru клиенты ТКС Банка получат дополнительные мили для компенсации стоимости авиабилетов. Предложения на сайте представлены в сотрудничестве c Booking.com, RentalCars.com и OneTwoTrip.com.До 31 декабря 2013 года при бронировании отелей или автомобилей c картой ALL Airlines на сайте Travel.tcsbank.ru клиенту будут начислены мили из расчета 10% от стоимости брони в милях. При оплате картой ALL Airlines авиабилетов на сайте Travel.tcsbank.ru — 5% от стоимости билета в милях.При покупках на сайтах партнеров или на любом другом сайте дополнительные мили не начисляются — в таком случае начисление происходит по стандартам основной программы ALL Airlines (2% в милях при бронировании отелей и автомобилей и 3% в милях при покупке авиабилетов).Воспользоваться сайтом Travel.tcsbank.ru для бронирования отелей, автомобилей и покупки авиабилетов могут держатели карт любых банков. Действие акции по начислению дополнительных миль распространяется только на держателей карт ALL Airlines.Новая премиальная кредитная карта ALL Airlines стала первым на рынке универсальным решением для клиентов , заинтересованных в программах компенсации расходов на авиаперелеты. При оплате покупок и совершении платежей картой ALL Airlines клиенту банка начисляются бонусные мили. Больше всего миль можно получить в рамках специальных предложений — размер начисленных миль может составлять до 30%. Также клиенты всегда получают 3% в милях при покупках в категории «авиабилеты», при остальных покупках — 2%,, при платежах в Интернет-банке и Мобильном банке — 1% (исключение составляют операции в категории «Электронные кошельки»).Мили можно использовать для компенсации расходов на покупку авиабилетов любой авиакомпании мира. 1 миля соответствует 1 рублю. Покупка авиабилетов должна быть также оплачена картой ALL Airlines.