Банк «Тинькофф Кредитные Системы» снижает ставки по долгосрочным рублевым депозитам.
С 25 ноября 2013 года вступает в действие новая ставка по «СмартВкладу» в рублях сроком от 12 до 36 месяцев – 10,00% годовых. Ставки по вкладам на срок до 12 месяцев остаются прежними.
Напоминаем, что вклад считается открытым после поступления денег на счет в банке, именно в этот момент фиксируется ставка на весь срок вклада.
«СмартВклад» – пополняемый вклад, подробнее условия можно изучить здесь . Проценты по вкладу выплачиваются ежемесячно и по выбору клиента присоединяются к сумме вклада (капитализируются) или перечисляются на выпущенную бесплатно дебетовую карту. Банк компенсирует возможные комиссии других банков, начисляя бонус 1,5% от суммы внесенных клиентом средств, если первый взнос во вклад и пополнения вклада совершаются внешним банковским переводом. Подробные тарифы по вкладам в долларах здесь, в евро – здесь.