С 26 февраля 2014 г. вступает в действие новая редакция тарифных планов по всем кредитным картам ТКС Банка.
В новой редакции тарифов текст упрощен, шрифт увеличен.
Среди наиболее существенных изменений:
- Унифицированы структура и формулировки всех тарифных планов Банка;
- Изменен порядок следования некоторых пунктов в тарифных планах;
- Все ставки по непросроченному Кредиту собраны в раздел 1 каждого тарифного плана Банка;
- Упрощена и сделана более понятной формулировка беспроцентного/льготного периода;
- Уточнены формулировки и определения различных типов операций;
- Уточнены формулировки примечаний по взиманию платы за Годовое/Ежемесячное обслуживание;
- Исключены бесплатные статьи «Плата за услугу SMS-Инфо» и «Плата за выпуск карты».
- Кроме того, были переписаны практически все комментарии к тарифам с целью сделать их более понятными.
В приложении к этой новости приведена структура тарифных планов по кредитным картам, оформленным в сети Интернет.
Тарифные планы по кредитным картам Тинькофф Платинум при оформлении в сети Интернет (вступают в силу 26.02.2014)