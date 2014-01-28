С 26 февраля 2014 г. вступает в действие новая редакция тарифных планов по всем кредитным картам ТКС Банка.В новой редакции тарифов текст упрощен, шрифт увеличен.Среди наиболее существенных изменений:- Унифицированы структура и формулировки всех тарифных планов Банка;- Изменен порядок следования некоторых пунктов в тарифных планах;- Все ставки по непросроченному Кредиту собраны в раздел 1 каждого тарифного плана Банка;- Упрощена и сделана более понятной формулировка беспроцентного/льготного периода;- Уточнены формулировки и определения различных типов операций;- Уточнены формулировки примечаний по взиманию платы за Годовое/Ежемесячное обслуживание;- Исключены бесплатные статьи «Плата за услугу SMS-Инфо» и «Плата за выпуск карты».- Кроме того, были переписаны практически все комментарии к тарифам с целью сделать их более понятными.В приложении к этой новости приведена структура тарифных планов по кредитным картам, оформленным в сети Интернет.