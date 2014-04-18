ТКС Банк поддерживает общероссийскую благотворительную кампанию MasterCard «Делать добро в одно касание – бесценно»

Банк «Тинькофф Кредитные Системы» поддерживает благотворительную кампанию международной платежной системы MasterCard «Делать добро в одно касание — бесценно», проходящую до 30 июня 2014 года в России. Каждый клиент ТКС Банка может содействовать увеличению суммы пожертвования, используя бесконтактную инновационную технологию MasterCard PayPass® при оплате своих ежедневных покупок или услуг в российских торговых точках.



С каждой транзакции, совершенной с помощью банковской карты или другого устройства (мобильный телефон, часы, стикер) по технологии бесконтактных платежей MasterCard PayPass®, один рубль из собственных средств MasterCard будет пожертвован в поддержку благотворительной инициативы «Вместе Против Рака». По итогам кампании планируется перечислить минимум 30 миллионов рублей на российские и международные клинические исследования новых методов лечения раковых заболеваний.



Анатолий Макешин, директор платежных систем, член Правления ТКС Банка, отметил: «Мы рады поддержать кампанию MasterCard „Делать добро в одно касание — бесценно“ и вместе с нашими клиентами внести свой вклад в развитие исследований в области изучения методов и технологий лечения онкологических заболеваний». Подробнее об организаторах акции и правилах ее проведения узнать на сайтах: www.onetouch.mastercard.ru и www.vmesteprotivraka.ru.



О MasterCard:



MasterCard — технологическая компания, работающая в глобальной платежной индустрии. Мы управляем самой быстрой в мире сетью обработки платежей, которая соединяет потребителей, финансовые институты, торговые организации, правительственные и деловые структуры более чем в 210 странах и территориях. Продукты и решения MasterCard позволяют проще, безопаснее и эффективнее решать повседневные задачи, например, делать покупки, путешествовать, вести бизнес и управлять финансами.



О технологии MasterCard PayPass:



MasterCard PayPass − это инновационная технология бесконтактных платежей, которая предоставляет быстрый, безопасный и удобный способ оплаты повседневных покупок. Около 2 миллионов торговых площадок в 63 странах принимают оплату по технологии MasterCard PayPass (в Европе — 34 страны). В России технология была впервые продемонстрирована в 2008 году. На сегодняшний день запущены проекты с MasterCard PayPass в форм-факторах пластиковых карт, мобильных телефонов, наручных часов и стикеров.