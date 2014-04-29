Платежное мобильное приложение «Тинькофф Мобильный Кошелек» ТКС Банка теперь доступно для мобильной платформы Windows Phone 8, установить приложение можно бесплатно через магазин Windows Phone.
Пользователи смартфонов на платформе Windows Phone получили возможность установить приложение «Тинькофф Мобильный Кошелек» - инновационный платежный сервис, который дает пользователям российских операторов мобильной связи возможность легко и быстро осуществлять переводы между физическими лицами и совершать оплату покупок в любых интернет-магазинах по всему миру, принимающих MasterСard. При этом клиентам не требуется открывать банковский счет или получать банковскую карту: виртуальная предоплаченная карта MasterCard выпускается моментально при регистрации кошелька.
«Тинькофф Мобильный Кошелек» позволяет пользователям моментально и бесплатно отправлять и запрашивать деньги через номер телефона, аккаунты в социальных сетях (ВКонтакте и Facebook) и электронную почту, а также отправлять средства с помощью QR-кода. Денежные переводы при этом могут осуществляться и в адрес того, у кого еще не установлен кошелек. Пользователи кошелька могут оплатить услуги более 4000 поставщиков. При оплате большей части услуг (в частности, ЖКХ, штрафы ГИБДД, налоги, игровые сервисы) комиссия не взимается.
Комментируя запуск приложения для Windows Phone, вице–президент по развитию платежного бизнеса ТКС Банка Максим Евдокимов сказал: «Мы запустили мобильные приложения «Тинькофф Мобильный Кошелек» для iOS и Android 1 декабря 2013 г., и пользователи уже успели оценить его преимущества за этот срок, в течение которого мы развивали и улучшали функционал системы.
Мы продолжаем видеть большой потенциал для развития системы электронных платежей в России в сегменте peer-to-peer, и рады предложить нашу платежную систему пользователям Windows Phone, третьей в мире и самой быстрорастущей мобильной платформы. Это значимое событие для ТКС Банка, и мы убеждены, что пользователи Windows Phone по достоинству оценят простоту, удобство и легкость в использовании нашего продукта. Нам удалось сохранить в приложении общий с другими продуктами сервиса стиль и в то же время учесть особенности дизайна и интерфейса мобильной платформы Microsoft».
«Мы рады, что магазин Windows Phone пополнился современным инновационным приложением «Тинькофф Мобильный Кошелек», – подчеркнул Андрей Ивашенцев, руководитель отдела экспертов по стратегическим технологиям Microsoft в России. – Теперь владельцы наиболее персонифицированных смартфонов на самой быстрорастущей мобильной платформе смогут по достоинству оценить преимущества электронных платежей. Мы благодарим коллег за сотрудничество и готовы способствовать разработке новых банковских приложений для Windows-устройств».
Система электронных платежей «Тинькофф Мобильный Кошелек» была запущена 1 декабря 2013 г. для пользователей смартфонов на базе iOS и Android. Кроме того, с 24 декабря 2013 г. также доступна и веб-версия кошелька, с помощью которой можно осуществлять платежи и переводы с компьютера.