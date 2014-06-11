ТКС Банк обновил мобильное приложение банка для Windows Phone

ТКС Банк полностью обновил дизайн и программную часть мобильного приложения для Windows Phone.



Пользователи смартфонов на платформе Windows Phone получили возможность по достоинству оценить обновленный функционал, не уступающий версиям для Android и iOS, а также воспользоваться широким спектром возможностей, позволяющих совершать большинство банковских операций быстро и легко со смартфона на базе Windows Phone. Дизайн мобильного банка нового поколения адаптирован как для темной, так и для светлой тем оформления операционной системы.



Регистрация теперь доступна непосредственно в мобильном приложении. Полученные логин и пароль можно использовать и в интернет-банке. Учетная запись банка обновилась в онлайн-магазине приложений Windows Phone, а для того, чтобы обновить мобильное приложение банка для Windows Phone, необходимо перейти по ссылке, которая появится в старой версии.



Команда разработчиков ТКС Банка существенно улучшила функционал мобильного приложения банка для Windows Phone 8.0 и выше, и теперь он не уступает функционалу интернет-банка.



В числе новых возможностей для пользователей мобильного приложения на базе Windows Phone представлены:



- раздел «Баллы Браво» для владельцев кредитных карт Тинькофф Платинум;

- раздел «Мили» для владельцев карт ALL Airlines;

- текущие курсы валют ТКС Банка и ЦБ РФ и их динамика;

- разделы «Пригласить друзей» и «Спецпредложения» по картам;

- блокировка, перевыпуск и оформление доп. карты в деталях счета;

- анализ трат и графики доходности по вкладам;

- управление лимитами на операции и по картам;

- повторение платежей одной кнопкой из деталей операций;

- переводы в бюджет и оплата налогов и сборов;

и многое другое.



Москва, Россия — 11 июня 2014 г.