Международная консалтинговая компания Boston Consulting Group выпустила исследование «Локальные лидеры роста 2014. Как компании в развивающихся экономиках преуспевают на внутреннем рынке» (2014 BCG Local Dynamos. How companies in emerging markets are winning at home). Исследование посвящено локальным лидерам роста — пятидесяти компаниями из развивающихся стран, которым удалось преуспеть на своих внутренних рынках, опередив на них транснациональные корпорации и крупных местных игроков, в том числе и государственные компании.Авторы исследования отмечают, что в то время как многим транснациональным корпорациям не всегда удается выстроить успешный бизнес на развивающихся рынках, ряд локальных игроков процветают, лучше адаптируясь к местным особенностям и извлекая из них выгоду. Авторы исследования приводят в пример пятьдесят компаний из Африки, Китая, Индии, Латинской Америки, Ближнего Востока, Турции, России и Юго-Восточной Азии.Из России в список вошли четыре компании, в том числе банк «Тинькофф Кредитные Системы», который, как отмечают авторы исследования, особенно успешно работает в отдаленных российских регионах, где для потребителей непривычен высокий уровень сервиса, предлагаемый банком. Отсутствие отделений не помешало развитию ТКС Банка, который занимает третье в России место по объему портфеля кредитных карт.Аналитики BCG выделяют шесть особенностей, характерных именно для таких локальных лидеров роста:: учитывая местные особенности, такие компании успешнее выявляют новые сегменты потребителей, лучше их понимают и успешнее находят к ним подход.: учитывая рост количества пользователей интернета, такие компании предпочитают инвестировать не в физическую инфраструктуру, а в цифровые технологии, за счет которых они могут улучшать качество своих услуг и сервиса.такие компании обычно быстро и успешно построили свой бизнес, они заходят в новые сегменты и быстро становятся в них лидерами.: развивающиеся рынки по-прежнему являются непростой средой для построения бизнеса. Однако лидеры роста строят гибкие бизнес-модели, которые позволяют им быстро реагировать на любые изменения, приспосабливаться к ним и извлекать выгоду из меняющихся обстоятельств.: такие компании стремятся привлекать только самых талантливых сотрудников и создают максимально комфортные условия для их профессионального роста.: лидеры роста внедряют инновации, поддерживают максимально эффективное операционное управление, вкладывают много усилий в маркетинг и построение бренда, развивают продуктовую линейку и обслуживание клиентов, инвестируют в технологические развитие компании.Подробнее с исследованием можно ознакомиться здесь