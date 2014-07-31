Согласно исследованию, основанному на данных Банка России, за второй квартал 2014 г. рынок кредитных карт вырос на 4,4% до 1,086 трлн руб. по состоянию на 1 июля 2014 г. (рост во втором квартале 2013 г. составил 11,5%). В абсолютном выражении прирост составил 46 млрд руб. Наибольший прирост наблюдался в мае и июне (16 и 18 млрд руб. соответственно), в то время как в апреле рынок вырос на 13 млрд руб.Совокупный портфель кредитов физическим лицам вырос на 4,0%, составив 10,6 трлн руб. по состоянию на 1 июля 2014 г. (по состоянию на 1 апреля 2014 г.: 10,2 трлн руб.). Несмотря на замедление роста, сегмент кредитных карт продолжает расти опережающими темпами.Первая пятерка крупнейших банков по размеру портфеля кредитных карт (Сбербанк, Русский Стандарт, ТКС Банк, ВТБ 24, Альфа-Банк) увеличила свою долю рынка с 62,2% по состоянию на 1 апреля 2014 г. до 62,9% по состоянию на 1 июля 2014. Незначительно увеличение доли пяти крупнейших банков связано со значительным сокращением доли Русского Стандарта с 15,2% в первом квартале до 14% во втором. Совокупные доли десяти и двадцати крупнейших банков составили 78,2% и 91,0% соответственно (по сравнению с 77,7% и 90,4% по состоянию на 1 апреля 2014 г.).Рыночная доля Сбербанка составила 29,0% (27,1% по состоянию на 1 апреля 2014 г.), портфель банка вырос на 11,5% до 314,6 млрд руб. (282,1 млрд руб. по состоянию на 1 апреля 2014 г. Второе место занимает Русский Стандарт, который стал лидером по объему сокращения портфеля: с 158,5 млрд руб. в первом квартале до 152,2 млрд руб. во втором. ТКС Банк сохранил третье место с портфелем в 76 млрд руб. и долей рынка в 7%.Лидерами по росту портфеля в абсолютном выражении стали Сбербанк, Альфа-Банк и ВТБ 24 (прирост на 32,5 млрд руб., 6,4 млрд руб. и 3,4 млрд руб. соответственно).Комментируя результаты исследования, Председатель Правления ТКС Банка Оливер Хьюз отметил: «Несмотря на общее замедление темпов роста рынка совокупных кредитов физическим лицам, сегмент кредитных карт продолжает расти опережающими темпами. Сокращение доли ТКС Банка с 7,3% до 7% связано как с активным ростом доли Сбербанка на рынке, так и с тем, что мы еще больше ужесточили требования к качеству нашего портфеля и управлению кредитными рисками. Тем не менее ТКС Банк продолжает наращивать портфель стабильными темпами благодаря своей гибкой и масштабируемой бизнес-модели без розничных отделений, которая позволяет нашему бизнесу быстро и легко адаптироваться к меняющимся условиям. При этом благодаря нашим устойчивым позициям по капиталу и ликвидности у нас есть все предпосылки для того, чтобы вернуться в фазу активного роста, как только улучшатся рыночные условия».