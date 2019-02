ТКС Банк перечислит бонус активным пользователям предоплаченных карт Tinkoff Mobile

Банк «Тинькофф Кредитные Системы» сообщает о проведении акции «Cash back 500» для держателей предоплаченных карт Tinkoff Mobile. Ровно год назад ТКС Банк запустил мобильную банковскую карту для смартфонов с поддержкой NFC-технологии и встроенным в мобильный телефон элементом безопасности. Карта Tinkoff Mobile доставляется в телефон «по воздуху» и позволяет бесконтактно оплачивать покупки в магазинах и в Интернете.



В рамках акции ТКС Банк начислит держателям предоплаченных карт Tinkoff Mobile единовременный бонус в размере 500 рублей за две и более операции, совершенные на общую сумму не менее 500 рублей при помощи бесконтактной технологии MasterCard PayPass. Акция проводится до 31 декабря 2014 года включительно.



Инновационная карта Tinkoff Mobile доставляется пользователю смартфона с подключенным мобильным Интернетом в любой точке земного шара в течение нескольких минут с момента заполнения заявки на выпуск карточки. При этом пользователь получает в свое распоряжение обычную банковскую карту, позволяющую осуществлять покупки как в физических торговых точках, оборудованных терминалами с технологией бесконтактной оплаты MasterCard PayPass, так и в Интернете с использованием кода безопасности CVС2. Сам процесс оплаты мобильной картой уже не привязан к наличию связи с Интернетом. Моментальное и бесплатное пополнение мобильной карты осуществляется с помощью сервиса ТКС Банка.



В настоящий момент, мобильная карта Tinkoff Mobile доступна держателям следующих смартфонов: HTC One, HTC One SV, HTC One Dual sim, HTC One М8, Sony Xperia Z, Philips W336*, Philips 8555*. В дальнейшем этот список будет постепенно расширяться за счет других мобильных устройств.



C подробными правилами акции вы можете ознакомиться здесь.



*Для установки приложения «Кошелёк» необходимо использовать приложение NFC HUB, предустановленное в смартфоне.