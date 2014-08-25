В приложении «Тинькофф Мобильный Кошелек» стала доступна опция упрощенной идентификации

Москва, Россия — 25 августа 2014 г. С 25 августа 2014 г. для пользователей



платежного приложения «Тинькофф Мобильный Кошелек» стала доступна опция упрощенной идентификации.



Чтобы пройти процедуру упрощенной идентификации, пользователю необходимо ввести в мобильной или веб-версии платежного приложения следующие личные данные:



— ФИО;

— дату рождения;

— актуальные данные паспорта (серия, номер, дата выдачи документа, код подразделения, выдавшего паспорт);

— ИНН.



После этого приложение проверяет данные пользователя в режиме реального времени. Если введенные пользователем данные верны, то он получает статус упрощенно идентифицированного.



Пользователи, которые прошли процедуру упрощенной идентификации, могут совершать следующие операции через приложение «Тинькофф Мобильный Кошелек»:



— любые платежи, в том числе платежи в пользу иностранных интернет-магазинов;

— денежные переводы на другие электронные кошельки;

— вывод средств на банковские карты.



Максим Евдокимов, руководитель управления развития платежного бизнеса, вице-президент ТКС Банкаотметил: «ТКС Банк стал первым игроком на рынке электронных платежных решений, который предложил своим пользователям опцию упрощенной идентификации в приложении «Тинькофф Мобильный Кошелек», отвечающую требованиям нового законодательства. Несмотря на ужесточение законодательства в области оборота электронных денежных средств, мы высоко оцениваем перспективы рынка электронных платежей в России и продолжаем предлагать нашим клиентам самые инновационные, удобные, простые в использовании и выгодные платежные решения».



«Тинькофф Мобильный Кошелек» позволяет пользователям моментально и бесплатно отправлять и запрашивать деньги через номер телефона, аккаунты в социальных сетях (ВКонтакте и Facebook) и электронную почту, а также отправлять средства с помощью QR-кода. Денежные переводы при этом могут осуществляться и в адрес того, у кого еще не установлен кошелек. Пользователи кошелька могут оплатить услуги более 4000 поставщиков. При оплате большей части услуг (в частности, ЖКХ, штрафы ГИБДД, налоги, игровые сервисы) комиссия не взимается.