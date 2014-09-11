ТКС Банк повышает ставки по рублевым вкладам

Москва, Россия — 11 сентября 2014 г. Банк «Тинькофф Кредитные Системы» повышает ставки по рублевым вкладам на 0,5 процентных пункта.



С 11 сентября 2014 года вступает в действие новая редакция тарифного плана по продукту «СмартВклад» банка «Тинькофф Кредитные Системы» - ТПД 3.0 RUR. Доходность рублевых вкладов на срок от 12 до 36 месяцев составит 10% годовых, от 6 до 11 месяцев – 7% годовых, от 3 до 5 месяцев – 4,5% годовых. Вклад считается открытым после поступления денежной суммы на счет в банке – в этот момент фиксируется ставка на весь срок вклада.



По заявкам на вклады с действовавшими ранее тарифными планами по продукту «СмартВклад» (ТПД 2.4 RUR, ТПД 3.3 RUR, ТПД 5.0 RUR), которые не были пополнены на минимальную сумму вклада, с момента их пополнения будет автоматически открываться вклад по новому тарифному плану ТПД 3.0 RUR. Вклады, открытые по вышеупомянутым ранее действующим тарифным планам (ТПД 2.4 RUR, ТПД 3.3 RUR, ТПД 5.0 RUR), будут автоматически пролонгироваться на ТПД 3.0 RUR.



«СмартВклад» – пополняемый вклад с первого дня после открытия без потери процентов. Проценты по вкладу выплачиваются ежемесячно, и по выбору клиента присоединяются к сумме вклада (капитализируются) или перечисляются на выпущенную бесплатно дебетовую карту Tinkoff Black. Банк компенсирует возможные комиссии других банков, начисляя бонус в размере 1,5% от суммы внесенных клиентом средств, если первый взнос во вклад и пополнения вклада совершаются внешним банковским переводом.