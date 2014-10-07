Банк «Тинькофф Кредитные Системы», инновационный онлайн-провайдер розничных финансовых услуг, совместно с глобальным лидером интернет-торговли eBay объявляют о запуске совместной бонусной кредитной карты. Эта карта специально разработана для любителей совершать покупки по всему миру, она станет идеальным решением для клиентов, приобретающих товары на сайте www.ebay.com, поскольку дает возможность полностью компенсировать накопленными баллами покупки на сайте ebay.com.
За все покупки по карте клиентам начисляются бонусные баллы:
- При оплате товаров на сайте ebay.com — 5% от суммы заказа;
- При оплате любых других покупок — 1% от стоимости покупки.
Один бонусный балл равен одному рублю РФ.
Совместная бонусная кредитная карта ТКС Банка и eBay — это новый способ экономить, совершая покупки. Например, совершая картой покупки на сумму 30 000 рублей в месяц и оплачивая картой товары на сайте eBay на сумму от 40 000 рублей в год, клиент получит 6600 баллов, которыми он может компенсировать покупки, совершенные на сайте ebay.com.
Совмещая в себе технологичность и удобство, кобрендовая карта ТКС Банка и eBay дает пользователям возможность сэкономить, не отказываясь от приятных покупок.
Среди достоинств карты для потребителей можно выделить:
- Приветственные 1000 баллов, зачисляемые в подарок при совершении первой покупки по карте;
- Единоразовый cashback в размере 1 500 рублей при совершении любой покупки на сумму от 10 000 рублей до конца 2014 года. Начисление происходит один раз в течение срока проведения акции (до 1 декабря 2014 года);
- Возможность принять участие в розыгрыше трех сертификатов по 50 000 рублей каждый. Подробности акции на сайте ТКС Банка.
Для владельцев карт Tinkoff eBay действует программа специальных предложений, в рамках которой размер бонуса может достигать 30% от суммы покупок, в частности, при совершении покупок по предложениям Tinkoff Target.
Стоимость годового обслуживания карты составляет всего 990 рублей. Карту можно оформить на сайте ТКС Банка.
Оливер Хьюз, Председатель Правления ТКС Банка, прокомментировал запуск кобренда: «Банк „Тинькофф Кредитные Системы“ планомерно расширяет линейку кредитных карт, запуская совместные продукты с ведущими игроками рынка. Мы рады объявить о сотрудничестве с eBay, пионером и глобальным лидером интернет-торговли, который только что расширил свое присутствие в России, запустив продажи товаров российских ритейлеров. С ростом сектора онлайн-торговли будет продолжать расти и спрос на качественные финансовые услуги в этом сегменте, поэтому мы высоко оцениваем перспективы нашего партнерства. Мы убеждены, что совместный продукт позволит нам расширить клиентскую базу, а клиенты, в свою очередь, по достоинству оценят традиционный для ТКС Банка высокий уровень финансового обслуживания».