Тинькофф Банк объявляет новые категории 5%-го cashback для рублевых и валютных дебетовых карт Tinkoff Black с 1 апреля по 30 июня 2015 г. включительно.
Во втором квартале 2015 года Тинькофф Банк возвращает своим клиентам на дебетовую карту Tinkoff Black 5% расходов при оплате товаров и услуг по категориям «спорттовары», «музыка» и «транспорт»:
В категорию «Спорттовары» входят товары, приобретенные в спортивных магазинах одежды (в том числе, магазинах для верховой езды и езды на мотоцикле), магазинах спортивных снаряжений, а также товары, приобретенные в веломагазинах и мастерских (коды 5655, 5940, 5941);
Категория «Музыка» включает в себя товары, приобретенные в магазинах музыкальных инструментов и магазинах звукозаписи (коды 5733, 5735);
В категорию «Транспорт» включены услуги такси, услуги по лизингу автомобилей, оплата паркингов, гаражей, плата за пользование дорогами, покупка спецтехники, автозапчастей, а также оплата общественного транспорта и пригородных транспортных средств (коды 4111, 4121, 4131, 4457, 4468, 4784, 4789, 5013, 5271, 5551, 5561, 5592, 5598, 5599, 7511, 7523, 4011).
Тип расходов при оплате картой определяется автоматически по универсальному международному коду MCC (Merchant Category Code) банками, обслуживающими торгово-сервисные предприятия. Средства по программе cashback начисляются клиентам раз в месяц по окончании расчетного периода.
Лимит возврата денег на счет клиента составляет 3000 рублей / 100 долларов США / 100 евро в месяц соответственно. По остальным покупкам, не относящимся к установленным категориям, cashback составляет 1%. Для клиентов ТКС Банка также действует программа персонализированного cashback для рублевых дебетовых карт «Тинькофф Таргет» (дополнительно возврат до 6000 рублей за расчетный период на счет).
Тинькофф Банк выпускает дебетовые карты с доходностью 14% годовых на остаток средств до 500 000 рублей (для рублевых) / с доходностью 4% годовых на остаток средств до 10 000 USD / 10 000 EUR (для долларов США / евро). Карту можно использовать для хранения денежных средств, доступных в любой момент, для снятия наличных и оплаты покупок. Снятие в любых банкоматах суммы свыше 3000 рублей / 100 USD / 100 EUR согласно соответствующим тарифам — без комиссий. Услуги интернет-банка и мобильного банка — бесплатно. Подробнее о дебетовой карте.