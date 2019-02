Тинькофф Банк запустил специальную акцию для участников программы лояльности «Трансаэро Привилегия»: банк выпустит для участников программы кредитные карты на специальных условиях и частично компенсирует накопленные баллы. Предложение банка продлится до 31 октября 2015 г.«Среди клиентов „Трансаэро“ есть те, кто долгое время был верен авиакомпании. Мы решили им помочь и подготовили специальное предложение. Теперь у лояльных клиентов „Трансаэро“ появилась возможность на выгодных условиях перейти на новый продукт. Клиенты смогут сохранить часть накопленных баллов и, самое главное, воспользоваться ими», — прокомментировал Александр Бро, руководитель управления партнерских программ Тинькофф Банка.Клиенты авиакомпании, которые участвовали в программе лояльности, получат возможность оформить кредитную карту Tinkoff ALL Airlines с бесплатным обслуживанием в течение первого года и компенсировать накопленные бонусные баллы по следующей схеме:- Клиенты авиакомпании, накопившие меньше 20 000 бонусных баллов, получат 1 000 миль Тинькофф Банка.- Клиенты авиакомпании, накопившие от 20 000 до 50 000 бонусных баллов, получат 5 000 миль Тинькофф Банка.- Клиенты авиакомпании, накопившие свыше 50 000 бонусных баллов, получат от Тинькофф Банка индивидуальное предложение по компенсации.Держатели кредитных карт Tinkoff ALL Airlines компенсируют милями полную стоимость билетов любой авиакомпании, без ограничения на направления и даты. Кроме того, они получают в подарок годовой полис туристического страхования, которого достаточно для оформления визы. Мили Тинькофф Банка не требуют дополнительной активации. 1 миля Тинькофф Банка равна 1 рублю РФ.Участнику программы лояльности «Трансаэро Привилегия», который желает воспользоваться предложением Тинькофф Банка, необходимо сделать следующее:- Заполнить заявку на оформление кредитной карты Tinkoff ALL Airlines до 31 октября 2015 г., перейдя по ссылке - Получив положительное решение по заявке на кредитную карту Tinkoff ALL Airlines, отправить скриншот выписки авиакомпании по накопленным баллам на transaero@tinkoff.ru до 31 октября 2015 г. Письмо необходимо отправить с электронной почты, указанной в заявке на оформление кредитной карты. В письме должны быть указаны: фамилия, имя и отчество участника программы «Трансаэро Привилегия»; номер бонусной карты; количество накопленных баллов; контактный номер телефона. Банк рассмотрит выписки авиакомпании за последние три месяца.- Воспользоваться кредитной картой Tinkoff ALL Airlines до 15 ноября 2015 г.Тинькофф Банк перечислит мили участникам программы лояльности «Трансаэро Привилегия» 20 ноября 2015 г.