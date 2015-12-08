Тинькофф Банк выпустил новую версию мобильного приложения для денежных переводов MoneyTalk.
Максим Евдокимов, вице-президент по развитию мобильных сервисов Тинькофф Банка, прокомментировал обновление мобильного приложения MoneyTalk: «По просьбам пользователей мы внедрили групповые чаты в приложении. Теперь пользоваться нашим продуктом стало еще удобнее. Кроме того, мы подготовили небольшой сюрприз: чтобы поднять настроение собеседнику в MoneyTalk, можно присылать ему не только смайлы, но и кофе сети кофеен Даблби».
В новой версии мессенджера MoneyTalk появилась возможность создавать групповые чаты. Эта функция особенно удобна, например, при организации мероприятий: пользователи могут обсуждать детали праздника или другого события и собирать деньги в одном приложении. В каждую группу можно добавить до 20 собеседников.
Другая принципиально новая функция мобильного приложения позволяет пользователям дарить друг другу кофе сети кофеен Даблби. Для этого отправитель оплачивает кофе через приложение, а его собеседник получает сообщение-купон. После активации купона он выбирает напиток, кофейню и время, когда ему удобно забрать кофе.
Ранее специально для пользователей, которым комфортнее переводить деньги, не выходя из привычного мессенджера, разработчики MoneyTalk запустили бота в Telegram. Чтобы перевести деньги в Telegram, нужно найти и добавить в список контактов мессенджера бот MoneyTalkBot, сохранить данные банковской карты в приложении и ввести команду для перевода денег.
Разработчики Тинькофф Банка строго соблюдают требования к дизайну и безопасности мобильных приложений. При этом они добавляют нестандартные функции, которые упрощают работу с приложениями. Для тех, кто не любит вводить сумму перевода цифрами, доступен альтернативный метод отправки денег: если удерживать знак рубля в течение нескольких секунд, мессенджер отсчитает сторублевые купюры и отправит деньги собеседнику после подтверждения.
Для отправки денег пользователи MoneyTalk вводят не только цифры, но и обычные слова и сленг. Приложение рублетизирует выражения: «сотка», «пятихатка», «штука» и другие выражения, и переводит на карту собеседника 100, 500 или 1000 руб. соответственно.
Денежные переводы с помощью MoneyTalk на карты Тинькофф Банка осуществляются бесплатно, комиссия за денежный перевод на карты других банков равна 1,5%, но не менее 30 рублей. В качестве бонуса первый перевод до 3000 рублей осуществляется без комиссии на карту любого банка. За один перевод можно отправить не более 75 000 рублей.
Чтобы отправить деньги через приложение MoneyTalk, достаточно установить его на мобильное устройство, зарегистрировать номер телефона в системе и добавить любую карту российского банка. После этого можно отправить деньги любому контакту из телефонной книжки, не запрашивая дополнительных реквизитов. При переводе денег пользователю MoneyTalk, он получит push-уведомление о получении денег. Деньги автоматически поступят на банковскую карту, сохраненную в приложении. Если получатель не является пользователем MoneyTalk, ему придет SMS со ссылкой на страницу, где нужно ввести номер карты.
Вероятность ошибки при переводе денег через MoneyTalk сведена к нулю. При его разработке применялись те же требования и стандарты безопасности, которые применяются ко всем продуктам Тинькофф Банка.
Новая версия MoneyTalk доступна для скачивания в магазинах приложения для платформ iOS, Android и Windows.