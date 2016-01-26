Тинькофф Банк запустил приложение «С карты на карту — быстрые переводы денег» для планшетов и десктопов на операционной системе Windows 8.1 и выше.
Приложение Тинькофф Банка стало первым приложением с функцией перевода денег между банковскими картами для планшетов и десктопов, работающих на платформе Windows.
Также Тинькофф Банк обновил мобильное приложение «С карты на карту — быстрые переводы денег» для смартфонов на платформе Windows и внедрил в мобильное приложение поддержку технологии NFC. Теперь владельцы телефонов, работающих на операционной системе Windows, могут переводить деньги просто прикоснувшись банковской картой к телефону на этапе ввода данных карты.
Максим Евдокимов, вице-президент по развитию мобильных сервисов Тинькофф Банка, прокомментировал запуск приложения: «Мы в Тинькофф Банке активно работаем над тем, чтобы все финансовые услуги были доступны в любое время, в любом месте и максимальному количеству людей. Поэтому мы рады объявить о том, что теперь приложения Тинькофф Банка для быстрого перевода денег между банковскими картами доступны не только владельцам смартфонов всех основных платформ, но и владельцам планшетов и десктопов на операционной системе Windows. Таким образом, еще больше пользователей смогут оценить удобство мобильных продуктов Тинькофф Банка».
«Мы рады видеть, как наши партнеры в Тинькофф Банке продолжают создавать отличные сервисы и расширять их аудиторию, выпуская новые версии для Windows 8.1 и Windows 10. „С карты на карту — быстрые переводы денег“ — интуитивный и удобный сервис, который сделает жизнь многих людей проще», — сообщил Андрей Ивашенцев, руководитель отдела технологического евангелизма Microsoft.
Чтобы перевести деньги с помощью приложения «С карты на карту — быстрые переводы денег», нужно указать номер банковской карты отправителя, срок действия карты и CVC2/CVV2 код, а также номер банковской карты получателя и сумму перевода. Владельцы смартфонов на платформах iOS и Android могут отсканировать данные карт, что позволяет совершать переводы еще проще и быстрее. Владельцам смартфонов на платформах Windows и Android доступна технология NFC, которая позволяет одним касанием считывать данные банковской карты в мобильное приложение.
Перевести деньги с карты на карту в приложении Тинькофф Банка может любой пользователь, для этого не обязательно регистрироваться или быть клиентом Тинькофф Банка. При желании пользователи могут сохранить данные банковской карты в мобильном приложении.
Приложение Тинькофф Банка с услугой денежных переводов с карты на карту можно бесплатно скачать в магазинах: App Store, Google Play или Windows Phone.
Помимо приложения, пользователи также могут переводить деньги с карты на карту на сайте Тинькофф Банка по адресу: https://www.tinkoff.ru/cardtocard/
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