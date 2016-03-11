Тинькофф Банк вносит изменения в тарифы по дебетовым картам с 12 апреля 2016 г.

Москва, Россия — 11 марта 2016 г. Тинькофф Банк сообщает, что с 12 апреля 2016 г. вступают в силу новые редакции тарифных планов по дебетовым картам.



Основные изменения по рублевым дебетовым картам:



-Введена новая возможность бесплатно переводить деньги на карты других банков. Теперь клиенты могут пользоваться этой услугой в интернет и мобильном банке в рамках ежемесячного лимита в 20 000 рублей. Ранее при подобных переводах комиссия взималась всегда независимо от суммы переводов.

-Отменена комиссия за пополнение вкладов через партнеров банка при превышении лимита бесплатных пополнений в расчетный период. Теперь комиссия будет списана только в случае частичного или полного изъятия вклада в течение 30 дней с момента пополнения с рассчитанной комиссией.

-Изменен порядок начисления процентов на остаток по счету:

-При сумме операций покупок от 3 000 руб. и более за расчетный период:

на сумму остатка от 0 до 300 000 руб. — 8% годовых;

на сумму остатка, превышающего 300 000 руб. — 4% годовых;

-При сумме операций покупок менее 3 000 руб. за расчетный период — 4% годовых;

-При отсутствии покупок в течение расчетного периода проценты не начисляются.

-Введено отложенное списание средств за обслуживание и SMS банк. Теперь при отсутствии денежных средств на карте в дату выписки, оплата за обслуживание и SMS банк за последний расчетный период будет списана после ближайшего пополнения в течение следующего расчетного периода.



Основные изменения по валютным дебетовым картам:



-Отменена комиссия за пополнение вкладов через партнеров банка при превышении лимита бесплатных пополнений в расчетный период. Теперь комиссия будет списана только в случае частичного или полного изъятия вклада в течение 30 дней с момента пополнения с рассчитанной комиссией.

-Введено отложенное списание средств за обслуживание и SMS банк. Теперь при отсутствии денежных средств на карте в дату выписки, оплата за обслуживание и SMS банк за последний расчетный период будет списана после ближайшего пополнения в течение следующего расчетного периода.

Клиенты могут ознакомиться с актуальным тарифным планом в интернет-банке Тинькофф.