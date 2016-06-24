Тинькофф Банк отменил решение о снижении процентной ставки на пополнение вкладов

Москва, Россия — 24 июня 2016 года.

Тинькофф Банк отменяет решение о снижении процентной ставки, начисляемой на сумму внесенных с 1 июля 2015 г. пополнений по договорам вклада, заключенным в период с 24 декабря 2014 г. по 30 апреля 2015 г., а также по договорам, по которым в период с 17 декабря 2014 г. по 30 апреля 2015 г. была повышена процентная ставка.



В этой связи банк обязуется произвести выплату денежных средств в размере дохода, недополученного в результате снижения процентной ставки, начисляемой на суммы совершенных пополнений, клиентам, пополнившим с 1 июля 2015 г. вклады, размещенные на основании указанных выше договоров.



По действующим договорам вклада выплата денежных средств будет произведена сегодня автоматически на счет вклада или на расчетную карту Tinkoff Black (в зависимости от выбранного способа капитализации начисленных процентов), о чем клиенты будут проинформированы СМС-сообщением.



Чтобы получить выплату по закрытому договору вклада, клиентам необходимо обратиться в банк (по телефону контактного центра 8 800 7557998, по почте или по email) и сообщить об удобном способе зачисления денежных средств.



В соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации Тинькофф Банк самостоятельно произведет удержание и перечисление в бюджет налога на процентные доходы физических лиц по вкладам.



Оливер Хьюз, председатель Правления Тинькофф Банка, прокомментировал решение: «После событий декабря 2014 г. мы были вынуждены принять непростое решение и снизить ставку на пополнения дорогих вкладов. Мы пошли на этот шаг, чтобы защитить капитал и доход банка в период волатильности, высоких ставок на вклады и падающих доходов в банковском секторе.



Сейчас ситуация в экономике и в банковской системе в частности улучшается, и мы видим все признаки того, что дно кризиса пройдено. Тинькофф Банк показал сильные финансовые результаты в первом квартале и поддерживает высокий уровень капитала и ликвидности, что позволяет нам развивать бизнес и расти дальше.



В сентябре 2015 г. суд не нашел в наших действиях нарушения прав потребителей, поскольку возможность снижать ставку на пополнения была прописана в УКБО банка. Тем не менее, 1 июня 2016 г. Арбитражный суд подтвердил решение ФАС о том, что снижение ставок на пополнения нарушает закон о конкуренции. Мы не согласны с этим решением, и могли бы обжаловать его дальше. Однако мы решили урегулировать эту ситуацию сейчас и перевернуть эту страницу в наших отношениях с клиентами. В связи с этим с сегодняшнего дня мы начинаем производить выплаты и доначислять клиентам проценты по пополнениям».