Москва, Россия — 19 июля 2016 г.Тинькофф Банк проводит специальную акцию для фанатов игры дополненной реальности Pokemon GO и дарит бонусы на покупки в игре.Дарья Ермолина, директор по коммуникациям Тинькофф Банка, прокомментировала: «Игра дополненной реальности Pokemon GO — настоящий прорыв в мире игр, и мы в Тинькофф Банке не смогли остаться в стороне от ажиотажа в преддверии ее запуска в России. Мы полностью онлайн-банк без единого отделения, поэтому нашествие охотников за покемонами нам не грозит, однако мы подготовили специальное предложение для тех, кто любит поиграть — они могут охотиться на покемонов с Tinkoff Google Play и получать дополнительные бонусы от Тинькофф Банка».В рамках специальной акции для охотников за покемонами Тинькофф Банк дарит 2 000 бонусов каждому, кто оформит кредитную карту Tinkoff Google Play до 14 августа. Бонусами можно компенсировать любые покупки в магазине приложений Google Play, в том числе покупки в игре Pokemon Go. 1 бонус = 1 рубль.Напомним, что держатели кобрендовых карт Тинькофф Банка и Google Play также получают бонусы за все покупки по этим картам. При этом максимальная сумма бонусов начисляется за покупки в магазине приложений Google Play — 10% от стоимости покупки по кредитной карте, 5% от стоимости покупки по дебетовой карте.Подробнее о кобрендовой кредитной карте Tinkoff Google Play можно узнать здесь , о кобрендовой дебетовой карте Tinkoff Google Play можно узнать здесь