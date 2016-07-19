Москва, Россия — 19 июля 2016 г.
Инновационный онлайн-провайдер финансовых услуг Тинькофф Банк и федеральный ритейлер «Связной» запускают рекламную кампанию, объединяющую ТВ и digital.
«Белорусский лен или хэбэшечка? Комбо 1 или Комбо 4? Да какая разница!» С кобрендинговой дебетовой картой «Тинькофф — Связной-Клуб» любой выбор принесет выгоду. Об этом расскажет звезда 1 канала и ТНТ, ведущий и шоумен Александр Гудков, также известный по команде КВН «Федор Двинятин».
Рекламная кампания стартовала 18 июля и продлится 28 дней. У нее сразу несколько особенностей.
Каждый день телезрители будут видеть абсолютно новое видео — таким образом, в рамках кампании выйдет 28 роликов. По сути, это видеодневник главного героя о том, как помогает ему в повседневной жизни кобрединговая карта.
Михаил Горбунцов, медиадиректор Тинькофф Банка, прокомментировал: «Люди с удовольствием смотрят видеоблоги, но устают от рекламы, которая повторяется из раза в раз. Поэтому для новой рекламной кампании мы решили отойти от стандартного формата и сняли 28 коротких историй из жизни нашего клиента. Рекламные ролики про карту „Тинькофф — Связной-Клуб“ будут меняться каждый день и не успеют надоесть телезрителям. А мы сможем подробнее рассказать обо всех преимуществах карты, ведь их слишком много, чтобы уместить в одном видео».
Новая рекламная кампания станет первой организованной Тинькофф Банком совместно с розничным партнером.
Помимо 10 ТВ-каналов, дневник главного героя кампании также будет ежедневно выходить на YouTube-канале. Это позволит охватить до 1 миллиона человек онлайн-аудитории.
Дополнительно в кампании будут задействованы онлайн- и оффлайн ресурсы «Связного» — сайт svyaznoy.ru с посещаемостью свыше 20 млн пользователей в месяц, социальные сети и собственные рекламоносители в магазинах ритейлера (свыше 100 тыс. поверхностей и 2 тыс. экранов). Суммарный охват кампании составит 30 млн человек.
Напомним, что держатели дебетовых карт «Тинькофф — Связной-Клуб» могут копить плюсы (бонусные баллы) за совершаемые покупки. Накопленные плюсы можно использовать в качестве скидки «Связном» офлайн и онлайн, а также у ряда партнеров программы «Связной-Клуб». Также Тинькофф Банк начисляет проценты на остаток денежных средств по карте «Связной-Клуб — Тинькофф». Клиенты банка также могут пополнять карты, осуществлять платежи во всех магазинах ритейлера без комиссии. Оформить банковскую карту «Тинькофф — Связной-Клуб» можно по ссылке.
Состав творческой группы Тинькофф Банка:
Михаил Горбунцов, медиадиректор Тинькофф Банка
Артем Яманов, старший вице-президент по развитию бизнеса Тинькофф Банка
Василь Акулов, вице-президент по стилю Тинькофф Банка
Первое видео рекламной кампании можно посмотреть по ссылке.