Лёгкий, безопасный и личный платёжный инструмент
Москва, Россия — 1 ноября 2016 г.
Сегодня клиенты Тинькофф Банка, инновационного онлайн-провайдера финансовых услуг, получили доступ к Apple Pay — лёгкому, безопасному и личному платёжному инструменту, который полностью меняет сферу мобильных платежей, предлагая скорость и удобство.
Тинькофф Банк является самым крупным в мире полностью онлайн-банком без единого отделения и делает особый акцент на развитии мобильного направления. В настоящий момент более 30% наших клиентов используют мобильный банк как основной канал обслуживания, и, как нам известно, они с нетерпением ждали появления Apple Pay.
Apple Pay очень просто настроить, при этом пользователи смогут и дальше получать все преимущества и бонусы от пользования своими кредитными и дебетовыми картами. Начиная с сегодняшнего дня вы можете добавлять кредитные или дебетовые карты Mastercard Тинькофф Банка в электронный кошелек Wallet или настроить оплату через мобильный банк Тинькофф.
Безопасность и конфиденциальность лежат в основе Apple Pay. Когда вы добавляете кредитную или дебетовую карту Тинькофф Банка в Apple Pay, сам номер карты не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого присваивается уникальный номер учётной записи устройства, который шифруется и безопасно хранится в чипе «Безопасный Элемент» вашего устройства. Каждая транзакция авторизуется благодаря уникальному одноразовому секретному коду, который генерируется динамически.
Оливер Хьюз, Председатель Правления Тинькофф Банка, прокомментировал: «Наши клиенты с нетерпением ждали появления Apple Pay для карт Тинькофф Банка, и мы рады быть среди первых банков, которые запустили у себя этот инновационный безопасный персональный платежный инструмент. С Apple Pay совершать платежи стало еще проще. Мы уверены, что наши клиенты быстро оценят по достоинству этот новый пользовательский опыт, и будут совершать больше бесконтактных платежей с помощью Apple Pay».
Расплачиваться с помощью Apple Pay в магазинах можно с iPhone 6 и более новых моделей, iPhone SE, а также с Apple Watch.
Apple Pay позволяет очень просто совершать покупки онлайн в приложениях и на вебсайтах одним касанием пальца к Touch ID, больше нет необходимости вручную заполнять большие документы с контактными данными или повторно вводить данные о доставке и выставлении счёта. При оплате покупок в приложениях или в Safari, Apple Pay работает на iPhone 6 и более новых моделях, iPhone SE, iPad Pro, iPad Air 2, iPad mini 3 и более новых моделях. Вы также можете пользоваться Apple Pay в браузере Safari на любом Mac не старше 2012 года выпуска с установленной на компьютер системой macOS Sierra, подтверждая при этом платёж со своего iPhone 6 или более новой модели, либо прямо с Apple Watch.
Подробнее про Apple Pay читайте на сайте: http://www.apple.com/ru/apple-pay/