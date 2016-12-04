Москва, Россия — 30 ноября 2016 г.
TCS Group Holding PLC (TCS LI) («Группа»), ведущий онлайн-провайдер розничных финансовых услуг в России, в состав которого входят Тинькофф Банк и Тинькофф Страхование, сегодня объявляет промежуточные сокращенные консолидированные финансовые результаты по МСФО за III квартал и 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2016 г.
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
III квартал 2016 г.
Чистый процентный доход вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил 8,8 млрд руб. (в III квартале 2015 г. — 6,3 млрд руб.)
Прибыль до налогообложения увеличилась в 3,9 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года до 4,0 млрд руб. (в III квартале 2015 г. — 1,0 млрд руб.)
Чистая прибыль выросла в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 2,9 млрд руб. (в III квартале 2015 г. — 0,7 млрд руб.). Таким образом, Группа демонстрирует рекордно высокие показатели чистой прибыли третий квартал подряд
Чистая процентная маржа составила 25,9% (в III квартале 2015 г. — 25,4%)
Стоимость риска упала до 8,3% (в III квартале 2015 г. — 14,8%)
Девять месяцев 2016 г.
Чистый процентный доход вырос на 38% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил 24,5 млрд руб. (за 9 месяцев 2015 г. — 17,7 млрд руб.)
Прибыль до налогообложения увеличилась в 7,5 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 9,7 млрд руб. (за 9 месяцев 2015 г. — 1,3 млрд руб.)
Чистая прибыль выросла в 8 раз до 7,3 млрд руб. (за 9 месяцев 2015 г. — 0,9 млрд руб.)
Чистая процентная маржа увеличилась до 26,0% (за 9 месяцев 2015 г. — 24,8%)
Совокупные активы с начала года выросли на 18% и достигли 164,2 млрд руб. (на конец 2015 г. — 139,7 млрд руб.)
Общий объем кредитного портфеля с начала года увеличился на 16% и составил 116,8 млрд руб. (на конец 2015 г. — 101,1 млрд руб.)
Объем кредитов за вычетом резервов с начала года увеличился на 20.5% и составил 98,9 млрд руб. (на конец 2015 г. — 82,1 млрд руб.)
Доля неработающих кредитов (NPL) в кредитном портфеле снизилась до 10,4% (на конец 2015 г. — 12,4%)
Объем средств на счетах клиентов с начала года вырос на 24% и достиг 110,6 млрд руб. (на конец 2015 г. — 89,3 млрд руб.)
Объем собственных средств с начала года вырос на 23% и составил 28,1 млрд руб. (на конец 2015 г. — 22,9 млрд руб.)
ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2016 Г.
За 9 месяцев 2016 г. привлечено более 700 000 новых активных клиентов
По состоянию на 1 ноября Тинькофф Банк является вторым крупнейшим игроком на российском рынке кредитных карт с долей 9,9%
В сентябре Тинькофф Банк запустил мобильное приложение «За границу!», пользователи которого могут проверить наличие задолженности и оплатить ее
В сентябре Тинькофф Банк запустил в мессенджере Telegram онлайн-чат для обслуживания клиентов
В августе мобильное приложение Тинькофф Банка было признано лучшим в России по версии компании Deloitte четвертый год подряд
В июле Тинькофф Банк запустил мультивалютные вклады, на которых клиенты могут хранить сбережения в евро, долларах и фунтах стерлингов
В июле Тинькофф Банк присоединился к первому российскому консорциуму по исследованию и применению блокчейн-технологий
В июле Тинькофф Банк был отмечен премией Euromoney в номинации «Лучший цифровой банк в Центральной и Восточной Европе» и наградой Global Finance в номинации «Лучший розничный онлайн-банк»
ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ 9 МЕСЯЦЕВ 2016 Г.
В ноябре агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Тинькофф Банка с уровня «B+» до «BB-» со стабильным прогнозом, что свидетельствует о преимуществе банка перед конкурентами в части результативности и стабильности показателей кредитования
В ноябре Тинькофф Банк запустил программу лояльности совместно с интернет-магазином «Юлмарт» и Всемирным фондом дикой природы WWF
В ноябре Тинькофф Банк первым из российских банков начал обслуживать клиентов через мессенджер Viber
В октябре и ноябре Тинькофф Банк в числе первых российских банков предложил держателям карт MasterCard и Visa возможность оплаты товаров и услуг с помощью Apple Pay
В октябре Тинькофф Банк запустил сервис «Тинькофф Инвестиции» на портале Tinkoff.ru. Это дает клиентам возможность вкладывать средства в ценные бумаги в режиме онлайн, используя с текущий счет Tinkoff Black
В октябре Тинькофф Банк назван крупнейшим независимым международным онлайн-банком в мире по результатам исследования международной консалтинговой компании Frost & Sullivan
ПРОГНОЗ
Группа подтверждает ранее опубликованный прогноз в отношении результатов по итогам 2016 г. Прогноз чистой прибыли Группы по итогам 2016 г. составляет 9—10 млрд руб., рентабельности капитала — более 35%, стоимости риска — в диапазоне 8,5—9,5%, чистого прироста портфеля — примерно 24%.
В 2017 г. чистая прибыль Группы, как ожидается, составит 13—14 млрд руб., стоимость риска — около 10%, стоимость фондирования — около 9%, чистый прирост портфеля ожидается в диапазоне 15-20%.
Объявление о второй выплате промежуточных дивидендов за 2016 г.
Сегодня Совет директоров Группы одобрил вторую выплату промежуточных дивидендов за 2016 г. в размере 0,21 долл. США за акцию/ГДР (при этом одна ГДР соответствует одной акции класса А) на общую сумму приблизительно 38,5 млн долл. США (2,5 млрд руб.).
В соответствии с требованиями Лондонской фондовой биржи выплата дивидендов акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Группы на 16 декабря 2016 г., состоится ориентировочно 19 декабря 2016 г., а датой формирования списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, будет 15 декабря 2016 г.
Выплата дивидендов держателям ГДР Группы согласно условиям депозитарного соглашения состоится приблизительно через 6 рабочих дней после даты выплаты дивидендов по акциям.
Комментируя результаты, Председатель Правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз отметил:
«Мы рады сообщить о рекордном объеме чистой прибыли третий квартал подряд. Рентабельность капитала по итогам III квартала составила 43,4%, что подтверждает статус Тинькофф Банка как одного из самых прибыльных банков в России.
Наш финансовый результат обусловлен продолжающимся ростом кредитования, низкой стоимостью риска, а также стабильным сокращением стоимости фондирования. Показатели за III квартал продолжают развитие положительных тенденций, которые проявлялись на протяжении первых двух кварталов года. Наши результаты деятельности показывают, что мы сможем достигнуть все поставленные на 2016 год цели. Мы продолжаем постепенно наращивать объемы выпуска кредитных карт и при этом поддерживаем высокое качество портфеля благодаря консервативной политике в области оценки кредитного риска. В результате доля неработающих кредитов продолжает снижаться и в настоящее время составляет 10,4%.
В целях диверсификации источников дохода мы продолжаем развивать направления деятельности, не связанные с кредитованием. В сентябре мы запустили сервис «Тинькофф Инвестиции», который по итогам всего лишь месяца работы смог привлечь более 10 000 клиентов. Платформа Тинькофф Банка для малого и среднего бизнеса функционирует менее года, однако по состоянию на конец III квартала сумма привлеченных клиентских средств уже превысила 1,7 млрд руб., что выше запланированных нами показателей».
Примечание о переклассификации доходов:
С III квартала 2016 г. Группа переклассифицировала некоторые из компонентов дохода, связанные с кредитованием, из процентного дохода в категорию комиссионного дохода. К ней относится комиссия за предоставление гарантии на случай неисполнения кредитных обязательств (страховая комиссия) и комиссия за СМС-информирование. По мнению Группы, переклассификация позволит обеспечить бóльшую сопоставимость показателей с другими банками в России и за рубежом. Группа также переклассифицировала доход от валютных операций клиентов из результатов валютных операций в категорию комиссионного дохода.
ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ И ОПЕРАЦИОННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
За III квартал и 9 месяцев 2016 г. Группа в очередной раз показала сильные результаты благодаря продолжающемуся росту кредитного портфеля, низкой стоимости риска и стабильному сокращению стоимости фондирования.
В результате чистая прибыль Группы за III квартал и 9 месяцев 2016 г. составила рекордные 2,9 млрд руб. и 7,3 млрд руб. соответственно. Рентабельность капитала в III квартале 2016 г. достигла 43,4%.
За 9 месяцев 2016 г. Группа выпустила 700 000 активированных кредитных карт, в том числе 245 000 в III квартале, при этом общий объем денежных операций по кредитным картам за 9 месяцев 2016 г. вырос на 69% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил 124,7 млрд руб. (за 9 месяцев 2015 г. — 73,9 млрд руб.).
Группа продолжает программу по развитию транзакционного бизнеса и обслуживанию текущих счетов и в апреле 2016 г. запустила финансовую платформу Tinkoff.ru. В результате успешной работы над проектом к 1 октября 2016 г. было выпущено свыше 1,5 млн дебетовых карт.
В III квартале 2016 г. валовой процентный доход вырос на 28% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил 12,2 млрд руб. (в III квартале 2015 г. — 9,6 млрд руб.), в то время как за 9 месяцев 2016 г. показатель увеличился на 28% до 34,9 млрд руб. (за 9 месяцев 2015 г. — 27,3 млрд руб.). Доходность портфеля увеличилась с 38,2% в III квартале 2015 г. до 40,3% в III квартале 2016 г. Такой прирост обусловлен устойчивым уровнем выпуска карт и стабильной стоимостью риска. За 9 месяцев 2016 г. доходность портфеля достигла 40,2% (за 9 месяцев 2015 г. — 37,4%).
В III квартале 2016 г. процентные расходы остались на прежнем уровне и составили 3,3 млрд руб., тогда как стоимость фондирования снизилась до 10,5% в III квартале и 11,1% за 9 месяцев 2016 г. (в III квартале 2015 г. и за 9 месяцев 2015 г. — 13,7% и 13,8% соответственно). По прогнозам Группы, эта тенденция будет продолжаться, так как рыночные ставки по вкладам снижаются, а оставшиеся с 2015 г. немногочисленные депозиты с высокой процентной ставкой постепенно закрываются. В первом полугодии 2017 г. Группа ожидает снижения стоимости фондирования до уровня менее 10%.
Чистый процентный доход в III квартале 2016 г. вырос на 39,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил 8,8 млрд руб. (в III квартале 2015 г. — 6,3 млрд руб.), а за 9 месяцев 2016 г. повысился на 38,1% до 24,5 млрд руб. (за 9 месяцев 2015 г. — 17,7 млрд руб.). В III квартале 2016 г. чистая процентная маржа увеличилась до 25,9% (в III квартале 2015 г. — 25,4%), тогда как по итогам 9 месяцев 2016 г. этот показатель увеличился до 26,0% (за 9 месяцев 2015 г. — 24,8%). Скорректированная на риск чистая процентная маржа в III квартале 2016 г. выросла до 18,9% (в III квартале 2015 г. — 11,0%), а за 9 месяцев 2016 г. — до 18,7% (за 9 месяцев 2015 г. — 8,7%) на фоне незначительного повышения стоимости риска.
Снижение стоимости риска и жесткий контроль качества портфеля кредитных карт остаются в числе приоритетов Группы. В III квартале 2016 г. было зафиксировано существенное снижение стоимости риска до 8,3% по сравнению с 14,8% в III квартале 2015 г., при этом за 9 месяцев 2016 г. этот показатель опустился до 8,5% (9 месяцев 2015 г. — 16,3%). Эта положительная динамика свидетельствует об эффективности мероприятий Группы по совершенствованию методов управления кредитным портфелем, а также об успешной консервативной политике Группы в области оценки рисков.
Группа продолжает диверсифицировать источники дохода по направлению деятельности финансового супермаркета Tinkoff.ru: в октябре Тинькофф Банк запустил сервис «Тинькофф Инвестиции», который представляет собой платформу для торговли ценными бумагами для розничных клиентов. Существенный рост комиссионного дохода также отражает переклассификацию страховой комиссии и комиссии за СМС-уведомление, а также доход частных лиц от валютных операций. В III квартале 2016 г. комиссионный доход Группы вырос на 66% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил 2,1 млрд руб.; за 9 месяцев 2016 г. этот показатель вырос на 85,7% до 5,8 млрд руб. по сравнению с 3,1 млрд руб. годом ранее. По прогнозам Группы, такая тенденция к росту сохранится и в будущем благодаря выходу новых направлений деятельности на безубыточность в 2017 г.
В III квартале 2016 г. операционные расходы в поквартальном исчислении сократились на 2,8% до 4,3 млрд руб. (во II квартале 2016 г. — 4,4 млрд руб.) вследствие стабилизации расходов на рекламу в III квартале 2016 г. Соотношение доходов и расходов в III квартале 2016 г. снизилось до 40,2% в поквартальном исчислении (во II квартале 2016 г. — 44,1%).
В III квартале 2016 г. Группа продемонстрировала чистую прибыль в размере 2,9 млрд руб. (в III квартале 2015 г. — 0,7 млрд руб.), что явилось результатом значительного снижения стоимости риска, сокращения стоимости фондирования и продолжающегося роста кредитного портфеля. Таким образом, Группа показывает рекордные показатели чистой прибыли третий квартал подряд. В результате рентабельность собственного капитала в III квартале 2016 г. достигла 43,4%. Чистая прибыль за 9 месяцев 2016 г. составила 7,3 млрд руб. (за аналогичный период прошлого года — 0,9 млрд руб.), что также является самым высоким результатом за 9 месяцев в истории Группы.
По итогам 9 месяцев 2016 г. Группа сохранила хорошие показатели баланса: совокупные активы за период выросли на 18% и достигли 164,2 млрд руб. (по состоянию на конец 2015 г. — 139,7 млрд руб.).
Общий объем кредитного портфеля Группы вырос на 16% и составил 116,8 млрд руб. (по состоянию на конец 2015 г. — 101,1 млрд руб.). Этот результат обусловлен продолжением работы по обеспечению более быстрого органического роста клиентской базы.
Несмотря на консервативную политику в области оценки рисков, за 9 месяцев 2016 г. объем кредитного портфеля Группы за вычетом резервов вырос на 20,5%, составив 98,9 млрд руб. (на конец 2015 г. — 82,1 млрд руб.), достигнув уровня в 60% совокупных активов Группы. В результате наращивания портфеля кредитных карт Тинькофф Банку удалось укрепить свои позиции в качестве второго крупнейшего эмитента кредитных карт в России, увеличив долю рынка до 9,9% по состоянию на 1 ноября 2016 г.
Группа продолжает повышать качество кредитного портфеля: в III квартале 2016 г. доля неработающих кредитов снизилась до 10,4% по сравнению с 10,9% во II квартале 2016 г. Отношение резервов на возможные потери по ссудам к объему неработающих кредитов осталось на уровне 1,5.
Несмотря на то, что Тинькофф Банк, как и другие участники рынка, постепенно снижал процентные ставки по вкладам, объем средств на счетах клиентов за отчетный период вырос на 24% и достиг 110,6 млрд руб. (на конец 2015 г. — 89,3 млрд руб.).
По состоянию на 1 октября 2016 г. Группа по-прежнему поддерживала высокий уровень капитала: показатель достаточности общего капитала Группы по нормативу Н1 ЦБ РФ составил 11,6%, что существенно выше значения, установленного надзорным органом. По прогнозам Группы, за оставшееся время до конца года показатель достаточности общего капитала Группы по нормативу Н1 увеличится за счет нераспределенной прибыли.
Собственные средства Группы с начала года выросли на 23% до 28,1 млрд руб. (на конец 2015 г. — 22,9 млрд руб.). Показатель достаточности основного капитала первого уровня (норматив Н1.1) составил 7,3% (как и показатель достаточности капитала первого уровня по нормативу Н1.2), что существенно выше обязательных требований ЦБ РФ (4,5% и 6% соответственно).
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В среду, 30 ноября 2016 г., в 14:00 по британскому времени (17:00 по московскому времени, 9:00 по восточному летнему времени США), руководство Группы проведет конференц-звонок для инвесторов и аналитиков.
Пресс-релиз, презентация и финансовая отчетность будут размещены на сайте Тинькофф Банка по адресу: https://www.tinkoff.ru/eng/investor-relations/results-and-reports/
Для подключения необходимо воспользоваться представленными ниже данными.
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Презентация в реальном времени будет транслироваться по адресу: http://www.audio-webcast.com/cgi-bin/visitors.ssp?fn=visitor&id=4111
Рекомендуется зарегистрироваться приблизительно за 10 минут до начала звонка.