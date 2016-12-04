Тинькофф Банк запускает Samsung Pay

Москва, Россия — 1 декабря 2016 г.

Сегодня клиенты Тинькофф Банка получили возможность оплачивать свои покупки бесконтактным способом при помощи сервиса Samsung Pay.



Аркадий Граф, руководитель Samsung Mobile в России, прокомментировал: «Темпы роста Samsung Pay в России опережают наши ожидания. Мы с радостью приветствуем новых партнеров и надеемся, что их клиентам — нашим новым пользователям — понравится простота, безопасность и возможность повсеместного использования Samsung Pay для оплаты товаров и услуг. Samsung Electronics с большим воодушевлением следит за тем, как сервис набирает обороты в России».



Анатолий Макешин, директор платежных систем, заместитель Председателя Правления Тинькофф Банка, прокомментировал: «Мы рады объявить о запуске сервиса бесконтактной оплаты Samsung Pay. Теперь нашим клиентам — держателям телефонов Samsung Galaxy — не обязательно иметь при себе банковскую карту, они могут оплачивать покупки при помощи смартфона. Мы уверены, что наши клиенты оценят удобство нового сервиса и будут чаще пользоваться им для оплаты ежедневных покупок».



C 8 ноября расширился список смартфонов Galaxy, совместимых с Samsung Pay в России. Теперь с сервисом в РФ работают Galaxy S7 | edge, Galaxy S6 edge+, Galaxy Note5, Galaxy A5 (2016) / A7 (2016), а также Galaxy S6 | edge (только NFC).

По итогам ноября средний процент роста совокупного по России количества пользователей неделя — к неделе составлял 30%. Лидерами среди городов стали Москва и Санкт-Петербург, при этом порядка половины транзакций Samsung Pay осуществляет с использованием технологии Samsung MST. Вскоре к сервису Samsung Pay присоединятся другие крупнейшие банки страны, а на рубеже 2016—2017 гг. количество партнеров сервиса увеличится вдвое.



Samsung Pay — это безопасный и удобный мобильный платежный сервис, который может быть использован для совершения покупок практически везде, где принимаются обычные банковские карты.



Простой.



Чтобы оплатить покупки через Samsung Pay, пользователям нужно лишь прикоснуться к экрану смартфона Samsung Galaxy для выбора карты и авторизоваться с помощью отпечатка пальца для совершения покупки.

Безопасный.



В Samsung Pay реализована надежная трехуровневая защита, обеспечивающая безопасность платежных операций: авторизация по отпечатку пальца (необходимая при каждой покупке), токенизация и Samsung KNOX. Для оплаты бесконтактным способом с помощью смартфона вместо номера карты используется специальное цифровое значение — токен, формируемое случайным образом платежной системой в момент активации карты в приложении. Samsung KNOX — встроенная система безопасности, которая защищает смартфон от попыток вредоносных атак и непрерывно отслеживает возможные уязвимости в смартфоне. Она обеспечивает надежное хранение на смартфоне данных банковской карты.

Доступный почти везде.



Samsung Pay принимается к оплате почти везде, где можно осуществить покупку по обычной банковской карте по бесконтактной технологии или магнитной полосе.





Главная особенность Samsung Pay заключается в том, что помимо технологии NFC (Near Field Communication), сервис поддерживает собственную технологию Samsung — MST (Magnetic Secure Transmission). Благодаря этому сервис совместим не только с устройствами оплаты по NFC, но и с платежными терминалами, где принимаются банковские карты с контактным чипом или магнитной полосой.



Samsung Electronics не взымает комиссии за пользование сервисом Samsung Pay с пользователей, банков-эмитентов, банков-эквайеров и торговых предприятий.