Москва, Россия — 22 декабря 2016 г.
Тинькофф Банк сообщает, что с 22 декабря 2016 г. вступает в силу новая редакция Условий комплексного банковского обслуживания (УКБО) физических лиц.

Условия комплексного банковского обслуживания физических лиц (ред. от 22 декабря 2016 г.).