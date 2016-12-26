Тинькофф Банк внедрил систему распознавания лиц VisionLabs LUNA

Москва, Россия — 26 декабря 2016 г.

Тинькофф Банк, крупнейший онлайн-банк в мире, и компания VisionLabs, разработчик программного обеспечения и облачных сервисов для банков, подписали бессрочный лицензионный договор на поставку и обслуживание платформы верификации и идентификации лиц VisionLabs LUNA.



Тинькофф Банк начал поиск поставщика в 2016 году. По результатам тестирования платформа VisionLabs LUNA заняла первое место, обойдя по качеству распознавания системы крупнейших российских и зарубежных производителей, принимавших участие в конкурсном отборе.



Одной из задач, которую банк будет решать с помощью системы, станет проведение оффлайн-расследований: анализ клиентской базы с целью выявления признаков мошенничества, а также верификация по фотографии клиентов, подавших заявку на получение кредита. Внедрение технологии позволит сократить время обработки заявок и снизить кредитные риски банка.



Также Тинькофф Банк планирует провести аудит, структурировать и пополнить свою базу изображений новыми фотографиями лиц клиентов, пригодными для распознавания. Платформа VisionLabs LUNA, интегрированная в мобильное приложение для представителей банка, позволит получать качественные фотографии клиентов в сложных условиях, например, при недостаточном освещении, исключая при этом воздействие человеческого фактора.



«До внедрения системы представители банка фотографировали клиентов на мобильные устройства самостоятельно. Снимки, заносимые в базу, не всегда соответствовали требованиям банка — изображения могли быть темными или недостаточно четкими. Обновленное мобильное приложение будет анализировать видеопоток, из которого система автоматически выберет фотографию, сделанную в лучшем качестве и ракурсе, и сохранит ее в базе данных банка», — рассказал генеральный директор компании VisionLabs Александр Ханин.



Станислав Близнюк, операционный директор Тинькофф Банка, прокомментировал: «Внедренная технология распознавания лиц позволит нам эффективнее работать как с потенциальными, так и с текущими клиентами. При тестировании платформа LUNA показала самые высокие результаты, и мы рассчитываем на плодотворное долгосрочное сотрудничество с компанией VisionLabs».



В 2017 году Тинькофф Банк также планирует интегрировать платформу распознавания лиц VisionLabs LUNA в клиентское мобильное приложение. «Идентификация по лицу позволит повысить уровень безопасности онлайн-платежей и исключить доступ мошенников к персональным данным и средствам клиентов», — пояснил Александр Ханин.