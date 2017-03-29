Тинькофф Банк снижает ставки по кредитным картам

Ставки будут снижены для более чем миллиона клиентов, среднее снижение составит 8 процентных пунктов.



Москва, Россия — 29 марта 2017 г.

Тинькофф Банк, второй крупнейший в России игрок на рынке кредитных карт с долей рынка 10,6%, снижает ставки по кредитным картам. Ставки будут снижены для более чем миллиона клиентов, среднее снижение составит 8 процентных пунктов.



Процентные ставки по кредитным картам Тинькофф Банка отличаются в зависимости от тарифа и потребительского поведения клиента. До 1 апреля 2017 г. Тинькофф Банк внесет изменения во все тарифы по кредитным картам.



Оливер Хьюз, Председатель Правления Тинькофф Банка, прокомментировал: «На протяжении последних нескольких лет мы постоянно увеличиваем выпуск кредитных карт — по итогам 2016 г. еще миллион человек стали нашими клиентами. Мы тщательно отбираем заемщиков и одобряем кредиты только самым надежным. Наша доходность растет, а качество портфеля улучшается: стоимость риска по итогам 2016 г. составила всего 7,6%. Новые продукты, которые мы запустили в рамках финансового супермаркета Tinkoff.ru, быстро развиваются, поэтому наш доход от не кредитного бизнеса стабильно растет.



Эти факторы, а также улучшение макроэкономической ситуации в России позволили нам снизить процентные ставки по кредитным картам для большей части наших клиентов. Более того, мы видим, как меняется потребительское поведение клиентов: большая часть наших клиентов предпочитает совершать покупки с помощью карты, а не снимать с нее наличные. Мы хотим и дальше стимулировать такое поведение, поэтому снижаем ставки именно на покупки.



Мы благодарны нашим клиентам за лояльность и рассчитываем, что благодаря новой тарифной политике еще больше людей станут клиентами Тинькофф Банка. Независимо от этих изменений мы по-прежнему готовы снижать размер процентной ставки и повышать кредитный лимит в индивидуальном порядке для самых надежных и лояльных клиентов».



Снижение максимальной процентной ставки коснется действующих и новых клиентов Тинькофф Банка и будет распространяться на все новые покупки по кредитным картам.